Gina Pistol le-a arătat fanilor rochia pe care o să o poarte în ziua nunții! Partenera lui Smiley va străluci la marele eveniment

Nu mai este mult până când Gina Pistol și Smiley vor ajunge în fața altarului. În mai puțin de o lună cei doi își vor uni destinele în mod oficial, așa că pregătirile sunt în toi. Mirii trebuie să strălucească în ziua cea mare, așa că Smiley și partenera sa deja și-au ales ținutele. Gina Pistol a mers să probeze una dintre rochiile pe care o să le îmbrace la nuntă și le-a arătat fanilor din mediul online rezultatul. Cum o să arate rochia de mireasă a Ginei Pistol?

După mai bine de șase ani de relație, Smiley și Gina Pistol au decis că este momentul să își unească destinele și în mod oficial. Cei doi au făcut anunțul cel mare, iar în mai puțin de o lună o să aibă loc nunta. Gina Pistol a demarat pregătirile și recunoaște că misiunea de a organiza o nuntă este destul de grea.

Vedeta a fost prinsă cu tot ce ține de ziua cea mare și deși a obosit, nu se oprește și vrea ca totul să fie perfect. Astăzi, vedeta Antena 1 a mers să probeze una dintre rochiile pe care le va purta la nuntă și le-a arătat și fanilor din mediul online rezultatul. Se pare că Gina Pistol a ales ca în ziua nunții sale să poarte două rochii: una pe timpul zilei, iar alta la petrecerea de seară.

„N-am avut energie să postez absolut nimic, de când am început cu organizarea acestui fericit eveniment nu am mai am nici timp, nici energie, nici nervi. E greu rău să organizezi o nuntă. Nu greu, e solicitant. Intru să probez rochia, nu de mireasă, cealaltă, vă povestesc eu.

Doamne, cât de frumoasă este a doua rochie. Voi purta două rochii, une pe care o voi purta la cununia civilă, religioasă și la petrecere, în prima parte, după care o să am rochia de petrecere. Voiam ceva care să-mi fie confortabil, că mă încalț în ciocate, că nu rezist să stau în tocuri toată ziua. Acum am a doua rochie gata, prima rochie e comandată, o văzusem pe internet și am zis că asta e rochia mea”, le-a mărturisit Gina Pistol internauților.

„Se va asorta cu Gina”

Dacă Gina Pistol deja a bifat cele două ținute pe care le va purta la nuntă și în cazul lui Smiley problema este aproape rezolvată. Artistul nu le-a prezentat fanilor ținuta, dar se pare că este vorba despre una cu adevărat specială.

De vestimentația lui Smiley în ziua cea mare se va ocupa designerul Irina Voinea, care a fost nevoită să gândească o ținută aparte. Se pare că pentru faptul că artistul a fost des văzut la costum, nu și-a dorit același lucru și pentru nunta sa. Așa că Smiley a renunțat la costumul clasic de ginere și a ales să poarte o țintă aparte, dar care se va asorta cu cea a viitoarei sale soții.

„Se va asorta cu Gina. Având în vedere că el poartă foarte multe costume, prin prisma meseriei lui, a trebuit să îi facem ceva atipic, ceva în care nu a mai apărut până acum, ceva în care să se distingă acest costum de ginere și chiar am mers pe culori deschise”, a declarat Irina Voinea, la Antena Stars.

