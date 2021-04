Gina Pistol, mărturii cutremurătoare: “Cuvântul ‘tată’ nu înseamnă nimic! După divorț, s-a rupt de noi”

Gina Pistol, prezentatoarea de la “Chefi la cuțite”, nu a trecut nici acum peste faptul că părinții ei au divorțat. Vedeta a mărturisit că “tată” este un cuvânt care nu înseamnă nimic pentru ea.

Gina Pistol susține că o greșeală majoră pe care părinții o fac atunci când divorțează este că nu pot renunța la orgoliu. Vedeta nu înțelege motivul pentru care tatăl ei s-a distanțat de ea. Proaspătă mămică, prezentatoarea de la “Chefi la cuțite” își dorește cu totul altceva pentru familia pe care o are în prezent.

“Cea mai mare greşeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. Pentru mine, cuvântul «tată» nu înseamnă nimic. Tata ne-a iubit mult pe mine şi pe fratele meu. După divorţ, s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta”, povestea Gina Pistol.

Gina Pistol, copilărie greu încercată. “Eu am crescut-o şi toată lumea din sat ştie asta!”

Inclusiv bunica vedetei a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat nepoata în urmă cu mai mulți ani, precizând că ea a crescut-o, de fapt, pe Gina Pistol.

“Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani”, a declarat și bunica vedetei.