Gina Pistol, mărturisiri dureroase despre momentul-cheie din viața sa. Minunea care a făcut totul posibil: „Mi-a adus de pe Muntele Athos brâul Maicii Domnului”

În urmă cu mai bine de trei ani, Gina Pistol a trăit cea mai mare minune din viața sa. Deși medicii în dădeau aproape zero șase de a rămâne însărcinată, un moment incredibil a avut loc în viața acesteia și a devenit mămică. Pentru acest lucru, vedeta nu are o explicație medicală, ci spune că la mijloc a fost vorba de altceva, de un adevărat miracol. Totul s-a întâmplat după ce Simley s-a întors de pe Muntele Athos.

În urmă cu trei ani, Smiley și Gina Pistol au devenit părinți, chiar dacă șansele ca acest lucru să se întâmple erau aproape inexistente. Micuța Josephine a apărut ca o minune în viața lor, asta după mult chin și durere. Gina Pistol a rămas însărcinată după ce medicii i-au spus, de mai multe ori, că șansele de a deveni mamă sunt aproape nule. Însă, totul s-a schimbat după ce Smiley a fost pe Muntele Athos și i-a adus soției lui brâul Maicii Domnului.

La 40 de ani, deși își dorea foarte tare, Gina Pistol își pierduse orice speranță că o să devină mămică. Vedeta a trecut pragul a numeroși medici și în ciuda tratamentelor făcute verdictul tuturor era unul negativ. Chiar și cadrele medicale îi spuneau că există o șansă infimă ca acest lucru să se întâmple, practic era nevoie de o minune.

Ei bine, minunea a venit abia după ce Smiley s-a întors de pe Muntele Athos. Artistul i-a adus de acolo brâul Maicii Domnului, pe care vedeta l-a purtat o lungă perioadă cu ea, în portofel. Fosta prezentatoare TV își aduce aminte și acum cu emoție ziua în care a rămas însărcinată, zi în care nici măcar nu se afla în perioada fertilă. Astfel, în ciuda tuturor piedicilor, miracolul s-a înfăptuit și micuța Josephine a apărut. Acel moment a fost pentru Gina Pistol o dovadă clară că Divinitatea a ajutat-o să își îndeplinească marele vis.

„Mie Andrei mi-a adus de pe Muntele Athos brâul Maicii Domnului. L-am purtat. L-am pus într-un portofel și era cu mine tot timpul. În urma unor analize am aflat și mi-au spus mai mulți medici că nu am nicio șansă, am șanse 0,1 să rămân însărcinată.

Chiar și cu tot felul de tratamente și așa, nu îmi promite nimeni nimic. Am rămas însărcinată și știu momentul în care am rămas însărcinată. Eram într-o perioadă în care nu eram fertilă. Ce am simțit eu în momentul ăla, nu am mai simțit niciodată în viața mea. Nici nu știu cum să îți explic ce am simțit”, a povestit Gina Pistol, în cadrul unui podcast.