Gina Pistol, o mămică strictă! Ce reguli le-a impus soacrei și bonei: ”Trebuie să le respecte”

După ce a venit din vacanța pe care a petrecut-o alături de Smiley, Gina Pistol a vorbit despre cum s-a simțit departe de fiica sa, dar și de regulile pe care bunica și bona micuței au fost nevoite să le respecte. Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut declarații uimitoare despre ceea ce crede că este absolut necesar pentru fiica sa.

În urmă cu o săptămână, Smiley și Gina Pistol s-au bucurat de o vacanță frumoasă în Grecia, departe de agitația din Capitală. Aceștia au luat decizia de a o lăsa acasă pe Josephine, în grija bonei și a bunicii din partea tatălui. Chiar dacă micuța se afla în siguranță, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a avut mari emoții până în momentul în care a ajuns din nou acasă.

Gina Pistol vorbește despre regulile pe care bunica și bona micuței le-au avut de respectat

Deoarece se consideră o mămică destul de bună, Gina Pistol a făcut tot posibilul ca înainte de a pleca de acasă să stabilească mai multe reguli de bază pe care atât bona, cât și bunica fiicei sale să le respecte cu sfințenie. Cele mai importante aspecte de care cele două ar trebui să țină cont fac referire la orele de somn și de masă ale cele mici.

„Cred că orice părinte are niște reguli pentru bunici, pentru prieteni, pentru bonă. Copilul are nevoie de rutină și mama îi știe cel mai bine programul. Cel mai important a fost pentru mine să îi respecte programul de baie, când trebuie să doarmă, cum adoarme. În orice etapă a copilului sunt și reguli pentru mese, mai ales când începe diversificarea”, a declarat Gina Pistol pentru Fanatik.

Gina Pistol, revedere emoționantă cu Josephine

Deși au avut parte de o experiență frumoasă în perioada în care au fost departe de casă, Smiley și Gina Pistol s-au bucurat nespus în momentul în care au ajuns înapoi acasă și și-au luat fiica în brațe. Dorul de Josephine a făcut-o pe prezentatoarea TV să își dorească din ce în ce mai mult să revină acasă, iar momentul revederii a fost plin de emoție.

„A fost foarte frumos când am revăzut-o pe cea mică. Am fost foarte emoționată. Nu am lăcrimat, dar m-a bucurat foarte mult. Îmi venea să o strâng tare în brațe. Ne-a îmbrățișat pe amândoi, s-a bucurat. Ce îmi place mult și mă bucură este că avem un copil independent care nu plânge atunci când plecăm de lângă ea. Nu a plâns în lipsa noastră”, a explicat vedeta pentru sursa menționată anterior.