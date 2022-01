Gina Pistol s-a despărțit de Smiley?! „Nu i-am fost o iubită bună. Sinceră să fiu, nici nu am încercat”

Viaţa Ginei Pistol s-a schimbat radical de când a devenit mămică. Dacă înainte de a deveni mamă, partenera lui Smiley avea timp pentru tot își dorea, în acest an lucrurile s-au schimbat radical.

Gina Pistol a recunoscut pe Instagram că nu a fost nici măcar o iubită bună, dezvăluire ce i-a îngrijorat pe fani, însă, contextul este, de fapt, total diferit. Vedeta a recunoscut că nu a putut să fie ce și-a dorit pentru că a încercat să fie o mamică bună!

”A mai trecut un an, an in care nu am fost cea mai buna EU. Lui nu i-am fost iubita buna. Nici sora buna fratelui. Nici mamei mele cea mai buna fiica. Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietena. Sincera sa fiu, nici nu am incercat. N-am fost nici macar buna cu mine. Anul asta m-am pierdut de multe ori si m-am regasit de putine. Anul asta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit. Si cu toate astea am facut ceva bine. Am facut tot ce mi-a stat in putinta sa fiu o mama buna pentru fiica mea. Anul asta, in schimb, a fost cel mai bun cu mine. Am devenit mama si noi, @smiley_omul , am devenit mai uniti. Va doresc sanatate la minte, trup si mai ales la suflet.Sa aveti un an bun!😊”, a scris Gina Pistol pe contul său de Instagram, alături de o fotografie în care își ține fiica în brațe.

Smiley și Gina Pistol, o familie de vis

De-a lungul timpului Smiley și Gina Pistol au fost extrem de discreți cu relația lor și au ținut-o departe de ochii curioșilor și aceeași rețetă pare că o aplică și în cazul micuței Josephine. Deși cei doi postează în mediul online câteva momente din viața de părinți, preferă să nu dezvăluie chipul fetiței. Internauții sunt curioși și vor să o cunoască și ei pe fetiță și nu ezită să îi întrebe pe cei doi când îi vor dezvălui chipul.

Gina Pistol a răspuns curiozității tuturor și a făcut câteva precizări pe această temă. Vedeta a mărturisit că pentru moment nu consideră că ar trebui să facă acest lucru. Cu toate acestea, proaspăta mămică a încercat să le facă internauților pe plac și a dezvăluit cu cine seamănă cea mică.

