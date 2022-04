Gina Pistol s-a îmbolnăvit? Ce i se întâmplă în corp, după ce a născut: „Miroase ciudat, de îţi rupe nasul”

Gina Pistol a dezvăluit că se confruntă cu o problemă pe care nici măcar ea nu știe cum să și-o explice. Vedeta a mărturisit că trece prin anumite schimbări care nu știe dacă sunt din cauza hormonilor sau a faptului că a avut coronavirus.

Gina Pistol se bucură de admirația fanilor de ani buni. După succesul său din revistele pentru adulți, aceasta a făcut pași importanți în cariera sa, care au adus-o la faima de acum. Blondina este prezentatoare pentru un show care este lider de audiență, Chefi la Cuțite, din cadrul Antenei 1.

Vedeta se bucură și mai mult de atenția publicului de când a făcut un copil cu unul dintre cei mai iubiți artiști din România, Smiley. Viața lor de cuplu și cea a bebelușului a făcut-o să fie și mai urmărită decât oricând. (CITEȘTE ȘI: Vedeta Pro TV care nu a vrut să audă de Survivor România! A refuzat oferta instant)

Inexplicabil! Prin ce trece Gina Pistol în aceste momente?

Gina Pistol nu a putut să le ascundă fanilor faptul că trece prin momente dificile. Prezentatoarea tv a spus faptul că părul său are un miros ciudat și nu își poate explica din ce cauză. Vedeta a adăugat faptul că nu a schimbat nimic din rutina sa de îngrijire a părului.

Mă confrunt cu o situație ciudățică. Nu știu dacă cauza este hormonală sau post-Covid, nu știu, însă, prima dată am crezut că mi se pare. De ceva timp când îmi spăl părul, părul meu ud are un miros ciudat. Vă amintiți atunci când își făcea bunica sau mama permanent, pe vremuri de mirosea de îți rupea nasul? Mirosea în toată scara blocului. Cam acela e mirosul, nu la fel de puternic, dar miroase ciudat. Și nu am schimbat nimic în ritualul meu de îngrijire a părului. Folosesc aceleași șampoane, aceleași măști de păr, nu știu, dar e dubioasă rău treaba asta”, a spus Gina Pistol pe pagina sa de Instagram. (CITEȘTE ȘI: Adevărul despre Alexandru, fiul Laviniei Pârva cu Ştefan Bănică Jr. De ce nu l-au expus niciodată)