Gina Pistol se simte epuizată! ”Nu mai rezist cu durerea asta”

Gina Pistol a mărturisit pe social media că trece prin momente lipsite de energie. Prezentatoarea TV, care a devenit mămică, susține că nu se simte odihnită și are și se confruntă și cu dureri de cap.

„Eu de la o vreme sunt fără energie, nu numai fizic, ci și psihic. Am așa o stare de „chefless”. Abia mă trezesc noaptea de foarte multe ori de altfel, ca să-mi hrănesc fiica, abia ies din casă să mă duc să cumpăr ce mai e nevoie sau să ma duc la casă să văd cum sunt lucrările. Nu știu ce să fac ca să am o altă stare. Nici vremea de afară nu mă ajută. Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme. Eu nu doar într-o poziție bună. Am probleme cu cervicala și din cauza asta mi se trage tot. Dacă știți, dacă folosiți vreo pernă care ajută la asta, vă rog spuneți-mi. Nu mai rezist cu durerea asta de cap. Mă doare în valuri și când vine un val de durere, îmi vine să-mi plâng de milă”, a spus Gina Pistol pe social media.

Gina Pistol, nostalgică după “Asia Express”

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de mai bine de trei ani, iar împreună sunt părinții unei fetițe, Josephine, în vârstă de șase luni. Înainte de a naşte, blondina era gazda emisiunilor “Asia Express” şi “Chefi la cuţite”. Chiar dacă rolul de mămica o prinde foarte bine pe partnera lui Smiley, parcă Gina Pistol duce dorul filmărilor şi a adrenalinei din show-urile TV. Acum, sezonul 4 al “Asia Express” este prezentat de Irina Fodor.

Sursă foto: arhivă Cancan