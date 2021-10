Gina Pistol se visa concurentă la “Asia Express”. “Am vrut să particip, dar mă frământa o întrebare!” Cum a ajuns, într-un final, să prezinte show-ul

Gina Pistol se visa concurentă la “Asia Express”, însă, în cele din urmă, a ajuns să prezinte primele trei sezoane ale show-ului. La cel de-al patrulea a fost nevoită să ia o pauză, pentru că a devenit mămică, Irina Fodor înlocuind-o. Puțină lumea știe, însă, că, în primă fază, partenera lui Smiley și-a dorit din tot sufletul să se lupte pentru marele premiu pus în joc.

Gina Pistol și-a dorit foarte mult să apară la “Asia Express” în calitate de concurentă. În cele din urmă a ajuns prezentatoare, ipostază deloc simplă după cum mărturisește fostul “iepuraș” Playboy.

“Ai impresia că prezentatoarea ajunge acolo ca o zână, dar ziua mea începea pe la 3:30 – 4:00 dimineața. Eu ajungeam înaintea concurenților, aveam de tras cadre. Eu nu aveam timp mort, singurul timp mort era în mașină, când mă deplasam dintr-un loc în altul. Era foarte greu!”, a spus Gina Pistol, potrivit a1.ro.

Cum a ajuns Gina Pistol prezentatoare la “Asia Express”

Întrebată dacă și-ar fi dorit să participe în calitate de concurent la show-ul difuzat de Antena 1, Gina Pistol a dezvăluit că acesta a fost, în primă fază, principalul ei țel.

“Hai să vă spun povestea acestui proiect. Eu când am auzit de Asia Express, am auzit ca potențial concurent, atunci filmam Chefi la cuțite. Eu știam formate din străinătate, chiar am vrut să patricip, dar mă frământa o întrebare: Cu cine fac eu echipă?”, a declarat Gina Pistol.

În continuare, Gina Pistol a vorbit și despre cum ar trebui să fie partenerul perfect la “Asia Express”.

“Este foarte important partenerul de joc, pentru că trebuie să fie un om care să te completeze și să te calmeze. Nu voiam o prințesă, iar dacă stau după una care stă să se aranjeze dimineața… Eu sunt foarte punctuală, pun foarte multă pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv atunci când mă cert”, a spus iubita lui Smiley.

“Am dat câteva probe ca prezentatoare tv. Eram atât de relaxată atunci când am dat proba, am fost cum sunt eu așa. Acum uitându-mă, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt prezentatoare”, a mai dezvăluit Gina Pistol.