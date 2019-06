Ginerele lui Gigi Becali a fost condamnat penal înaintea nunții! 90 de zile de…

Mihai Theodor Mincu, ginerele lui Gigi Becali, a fost condamnat penal înaintea nunții. Tânărul a fost judecat pentru contrafacere de mărfuri, o infracțiune care se pedepsește cu doi ani de închisoare. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, are informații-bombă, de ultimă oră, pe care vi le prezintă în exclusivitate. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!)

Mihai Theodor Mincu, supranumit "Prințișorul Dobroeștiului", cunoscut pentru relațiile lui pasagere cu frumoase domnișoare de oraș, printre care și Daniela Crudu, va intra, foarte curând, într-una dintre cele mai puternice familii din România. Ultima lui cucerire a fost chiar una dintre fetele lui Gigi Becali, iar lucrurile între ei au evoluat foarte rapid și serios, culminând cu o frumoasă cerere în căsătorie. (VEZI AICI: INCREDIBIL! CÂȚI BANI PLĂTEȘTE GIGI BECALI PENTRU NUNTA FIICEI LUI)

Dat în judecată pentru contrafacere de mărfuri

Nunta va avea loc în toamnă și, cum este de așteptat, cu siguranță va fi evenimentul anului 2019! Mihai Theodor Mincu i-a fost pe plac și patronului de la FCSB, care l-a acceptat fără prea multe întrebări, dorind, în primul rând, să-i cunoască părinții.

Mic afacerist, dar fără prea multe reușite în domeniu, ginerele lui Gigi Becali are probleme serioase cu legea! Pe 1 martie, Mihai Theodor Mincu a fost dat în judecată de branduri celebre la nivel internațional, pentru contrafacere de mărfuri.

A fost acuzat că a pus în circulaţie produse care purtau mărci identice sau similare cu unele deja existente, aducând prejudicii titularilor mărcii înregistrate. În proces, Luxottica Group S.P.A., Christian Dior Couture și Chanel s-au constituit ca părți civile, în timp ce Cartier International AG, prin ZMP Property SRL, parte vătămată.

Decizia magistraților: “Condamnă inculpatul la…”

Lovitura a venit pentru Mihai Theodor Mincu în urmă cu doar câteva zile, când a fost condamnat penal, fix înainte de nuntă. Din fericire pentru el, a scăpat de închisoare, dar s-a ales cu… 90 de zile-amendă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, decizia magistraților.

“Condamnă inculpatul Mincu Mihai Theodor la pedeapsa amenzii într-un numar de 90 zile-amendă și stabilește suma corespunzătoare unei zile-amendă la 50 lei, inculpatul având de plătit statului suma de 4.500 lei cu titlu de amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Dispune confiscarea de la inculpatul Mincu Mihai Theodor a bunurilor ridicate potrivit adeverinței de reținere a bunurilor, respectiv: ochelari de soare marca CARTIER 84 buc.; CHANEL 75 buc.; DIOR 40 buc.; RAY-BAN 2.195 buc. și tocuri pentru ochelari RAY-BAN 1.800 buc..

Totodată, instanța dispune distrugerea bunurilor susmenționate, pe cheltuiala inculpatului. Obligă inculpatul Mincu Mihai Theodor să plătească statului suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (1.000 lei în faza urmăririi penale și 500 lei în faza de judecată)”, au stabilit magistrații.

Gigi Becali, încântat de viitorul ginere

Altfel, chiar dacă are probleme cu legea, Mihai Theodor Mincu este pe placul patronului de la FCSB.

“Sunt și ei oameni avuți. E o familie curată, frumoasă și asta mă bucură și mai mult. Sunt în bucurie de o săptămână. Trăiesc bucuria asta de când i-am cunoscut familia. Bine, ei i-a dat inelul mai de mult. Ei au primit binecuvântarea și de la un episcop”, a declarat recent Gigi Becali.

Cât despre ginere, faptul că este înalt… pare să conteze destul de mult pentru latifundiar. ”Are peste 1,85 metri, așa cum îmi place mie. Am o familie, sunt foarte fericit. E adevărat că în octombrie o să facem nunta. În București o facem. Mai multe nu vreau să spun, că nu vor ei și vreau să le fac pe plac. Eu i-am zis: «Tată, faci ce vrei, nu mă mai interesează ce faci. Cât ai stat la mine în casă ai fost cu mine, ai făcut ce ai vrut». Dar am încredere că va face numai bine”, a mai completat Becali.

Ar avea nevoie de sfaturile socrului în afaceri

Viitorul ginere al latifundiarului nu ar fi foarte priceput în a face bani. Mihai Theodor Mincu a debutat cu o afacere, în 2017, care are ca activitate vânzarea de haine, comerț cu ceai și cafea, dar și fructe de mare. Această firmă are pierderi de 2.400 de lei. Alta, înființată la scurt timp după aceea, tot în 2017, care are ca obiect de activitate fabricarea de parfumuri și cosmetice, a înregistrat pierderi recente de 10.000 de lei!

Cu un așa parcurs în business, viitorul ginere al lui Becali ar avea nevoie, cu siguranță, de consiliere din partea milionarului.