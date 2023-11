Giulia, adevărul despre participarea la show alături de Vlad Huidu! SURPRIZĂ: ce vedetă trebuia să meargă la America Expres cu artista: ”Am vrut, dar…”

Show-ul America Express este în plină difuzare televizată, iar una dintre cele mai puternice echipe pare a fi formată din Giulia și Vlad Huidu. Cântăreața a oferit un interviu exclusiv, pentru CANCAN.RO, în care a vorbit despre cum le-a impactat relația parcursul în proiectul Antenei 1. Cumnata „cârcotașului” Șerban Huidu susține că s-a reîndrăgostit de Păpu, cel ce îi este alături deja de 17 ani.

Însă este un detaliu de maxim interes, ce a ieșit la iveală din discursul prietenei Roxana Ionescu. Se pare că soția lui Tinu Vidaicu și Giulia Anghelescu ar fi trebuit să participe împreună la America Express. Nu s-au sincronizat și artista l-a ales, în cele din urmă, pe soț pentru Drumul Soarelui.

Comparativ cu alte cupluri din competiție, Giulia și Vlad Huidu s-au întors mai puternici de la America Express: „M-a făcut să mă reîndrăgostesc!”

CANCAN.RO: Ți-a fost dor de scenă cât timp erai plecată la America Express?

Giulia Anghelescu: Da, clar, dar n-am avut timp să mă gândesc la asta, că am fost un pic cam ocupată, dacă n-ați observat, chiar eram ocupată.

CANCAN.RO: Ce ai descoperit despre soț în această competiție? Nu de alta, dar au fost multe cupluri care și-au dat seama de niște lucruri în alergătura crâncenă de acolo…

Giulia Anghelescu: Despre Păpu, căci așa îl cunoaște o țară întreagă mai nou, n-aveam ce să descopăr nou, care să mă surprindă. Dar am descoperit o grămadă de lucruri care m-au surprins plăcut până la cer și înapoi. A scos competiția asta toate lucrurile frumoase și m-a făcut să mă reîndrăgostesc. Pentru a nu știu câta oară m-am convins că am fost sortiți să fim împreună și că am făcut cea mai bună alegere pe care puteam s-o fac în viața asta.

Copiii lui Vlad și ai Giuliei au propria echipă favorită la America Express: „Îi susțin pe Alexia și pe Aris!”

CANCAN.RO: Copiii când se uită la emisiune, cum reacționează și pe cine simpatizează mai mult?

Giulia Anghelescu: Ne simpatizează pe amândoi și au și alte echipe favorite. Îi susțin pe Alexia și pe Aris. Și nouă ne-a plăcut de ei și ne place în continuare. Pe Laura și pe Sânziana le mai susțin, au preferințele lor, dar la fiecare ediție sunt foarte foarte mândri de parcursul nostru și așteaptă fiecare ediție cu sufletul la gură.

CANCAN.RO: Dar nu s-a supărat soțul pe tine că i-ai zis Păpu la televizor și o țară întreagă, poate și băieții cu care ieșea la bere și la meciuri îl știu acum după numele ăsta?

Giulia Anghelescu: Îl știau dinainte de Păpu, că noi suntem familia Păpu dinainte de America Express. Păpu nu vine de la păpușă, cum ar crede toată lumea, nu ne-am gândit, nu ne amintim, a apărut așa în viața noastră și Team Badass s-a transformat în Team Păpu. Pentru că valul de simpatie pentru soțul meu este de neimaginat și mă bucură lucrul ăsta.

Roxana Ionescu: Și eu, fiartă sunt. Cum să nu îmi placă de soțul?!

Dezvăluire în premieră făcută de Roxana Ionescu. Trebuia să meargă alături de Giulia pe Drumul Soarelui, în locul lui Vlad Huidu!

CANCAN.RO: Sunteți o familie mare. Te uiți cu Tinu la emisiune?

Roxana Ionescu: Da, chiar ne uităm. Ținem cu ei, bineînțeles. Și în timpul filmărilor am fost cu gândul la ei și cu sufletul. Suntem prieteni de prea mult timp ca să nu-i susținem.

CANCAN.RO: Dacă ar pune Giulia o vorbă bună, ați pleca tu și cu Tinu la America Express?

Roxana Ionescu: Nu. Tinu a spus că a trecut momentul ăla. A zis că poate mai târziu. Ei ne-au încurajat, dar noi încă nu suntem pregătiți. Eu m-aș duce, recunosc, dacă ar mai face o emisiune în care ar putea să participe cei care au mai fost. Eu o vreau pe Giulia cu mine, inițial ar fi trebuit să mergem împreună. Dragostea învinge tot timpul, n-am cum să mă opun.

Giulia Anghelescu: Chiar trebuia să mergem împreună, dar nu a fost sincronizarea bună.

Roxana Ionescu: Soțul meu are dreptate.

Giulia Anghelescu: Nu regret că am fost cu soțul meu. Aș fi vrut să merg cu Roxana, dar așa a fost să fie.

CANCAN.RO: Nici tu nu regreți, Roxana?

Roxana Ionescu: Nu, mă bucur mult de tot pentru ei și mi se pare că au făcut cea mai bună alegere.

CANCAN.RO: Poate fi periculos dacă mergi cu partenerul, că ați văzut ce au pățit Iulia Albu și Mike…

Giulia Anghelescu: Noi nu ne-am așteptat. Noi acum vedem, la fel ca voi. Noi n-am văzut nimic din ce se întâmplă acum la televizor între ei. Pentru noi, în schimb, a fost foarte bine, din multe puncte de vedere. Clar ne-a sudat și mai mult această experiență. Totuși, suntem un cuplu de 17 ani. Ce putea să ne surprindă și să nu putem duce?!

