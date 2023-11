Iulia Albu și Mike rup tăcerea! Ce s-a întâmplat după revenirea de la America Express? Au făcut scandal la psiholog! ”A fost o problemă… cu boul și cu steagul!”

Show-ul America Express a zdruncinat din temelii relația dintre Iulia Albu și Mike Iacob. Partenerul criticului de modă a afișat o atitudine impulsivă, criticată dur de telespectatori și internauți. Nici fosta soție a lui Mihai Albu n-a rămas indiferentă la acțiunile bărbatului și a decis că ar fi momentul să se despartă de acesta. Reconcilierea a venit rapid, însă, iar cei doi oferă acum primul interviu, la dublu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Mike Iacob își asumă toate acțiunile pentru care a fost pus la zid. Nu a protestat nici când Iulia Albu a decis să pună stop relației, ci a încercat să se corecteze. Cei doi au mers la terapie de cuplu, unde s-au certat de mama focului. Concurenții de pe Drumul Soarelui recunosc acest aspect râzând, chiar dacă s-au temut că idila lor ar putea să se încheie definitiv.

Iulia Albu și Mike Iacob au oferit primul interviu, la dublu, după împăcare: „Am făcut ceva bine!”

CANCAN.RO: Cum este readaptarea la civilizație?

Iulia Albu: După cum vedeți, oricum sunt fără tocuri. Acum am chestii pe sub trench, dar de obicei ies fără, că e mai simplu. Am învățat din America Express că nu ai nevoie de foarte multe haine.

CANCAN.RO: Mike, tu o lăsai goală pe sub trench?

Mike Iacob: O lăsam, acum s-a gândit să fie goală pe sub trench. Acolo unde aveam de cărat, nu s-a gândit.

CANCAN.RO: A fost ziua ta, Mike, la mulți ani!

Iulia Albu: A primit la mesaje de ziua lui, nu neapărat de felicitare.

CANCAN.RO: Au fost de hate?

Iulia Albu: Nuuuu! Oricum, cred că niciodată nu ți-au scris atâția oameni de ziua ta.

Mike Iacob: Ai dreptate, deci am făcut ceva bine, totuși.

Partenerul criticului de modă își pune cenușă în cap, după aventura de pe Drumul Soarelui: „Am supărat pe toată lumea, nu doar pe Iulia!”

CANCAN.RO: Mike, ești foarte liniștit, ce se întâmplă, că noi am văzut altă imagine a ta la America Express și ai cam supărat-o pe Iulia?!

Mike Iacob: Cred că am supărat pe toată lumea, nu doar pe Iulia. E o competiție, totuși. Este presiune, ai mult de alergat, ai mult de cărat, nu este ușor. La un moment dat nici nu am simțit că mai doresc să fiu în locul respectiv, cred că am avut un moment sau două.

CANCAN.RO: Și-ai rămas pentru Iulia acolo? De ce nu l-ai luat acasă, Iulia?

Iulia Albu: Cred că pentru o persoană care n-a fost în fața camerei este normal să aibă momente de îndoială.

Mike Iacob: Cred că a fost o cădere totală. Și de spirit și de comunicare mai mult sau mai puțin, între noi, în primul rând.

Iulia Albu: Bine, care erau opțiunile?! Opțiunea A, ce spunea tot internetul, să mă fi răzbunat pe el și să fi plecat de acolo, adică să fiu o persoană care renunță, eu nu sunt așa. Opțiunea B, să mă iau la ceartă cu el, efectiv. Asta nu!

Mike Iacob: Pe asta o facem doar acasă, pe ascunselea.

Iulia Albu: Și opțiunea C era să las eu de la mine puțin, ca să trecem peste momentul de criză, pentru că el a tras mult, dar o să vedeți.

Ecourile acțiunilor lui Mike răsună și la jumătate de an după întoarcerea de pe continentul american: „Mai avem momente când ne uităm la emisiune și ne mai ciondănim!”

CANCAN.RO: Când ați ajuns acasă, a și existat o perioadă în care ați fost despărțiți, cum ați gestionat-o?

Iulia Albu: Știi ce a fost mai greu?! Când ne-am adus din nou, împreună, garderobele. Acum eu nu știu dacă port trenchul meu sau pe al lui.

CANCAN.RO: S-a lăsat cu plâns?

Iulia Albu: Ei, și tu acum…

CANCAN.RO: Știați că vă împăcați și este ceva temporar?

Iulia Albu: De unde să știm?!

CANCAN.RO: Pare că sunteți bine împreună și totul s-a reconciliat…

Iulia Albu: Mai avem momente când ne uităm la emisiune și ne mai ciondănim, mai mult eu.

CANCAN.RO: Mike, ce ai învățat uitându-te la imaginile respective, te-ai mai temperat, mergi la psiholog?

Mike Iacob: Din nefericire, problema cea mai mare din toată joaca asta este că în momentul acela nu am fost pe fază să iau lucrurile într-un fel mai calm și light. Le-am văzut direct, cu roșu în fața ochilor.

Iulia Albu: Știi cum e un taur, când vede un steag roșu? Așa era el și chiar vedea un steag roșu, cel de la America Express.

Mike Iacob: A fost o problemă, cu boul și cu steagul.

Iulia Albu: „Ne-am certat mai rău la psiholog decât în America Express!”

CANCAN.RO: Dar acum este totul în regulă, între voi?

Iulia Albu: Da!

CANCAN.RO: Ați fost și la psihologie de cuplu, nu?

Iulia Albu: Da, am făcut.

Mike Iacob: Ne-am certat de vreo două ori acolo și n-am mai mers.

Iulia Albu: Ne-am certat mai rău la psiholog decât în America Express. Glumim, mai rău nu cred că se poate. Dar e un lucru bun care s-a întâmplat, jumătate din cuplurile din România și-au dat seama că ei de fapt nu au nicio problemă în relațiile lor. Iar cealaltă jumătate s-a gândit «uite, mai sunt și alții ca noi».

Mike Iacob: Și simplul adevăr este că noi, în timpul ăsta, în care s-au văzut aceste certuri, am avut și foarte multe momente în care am fost și OK.

