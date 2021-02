Giulia Anghelescu este de nerecunoscut. Schimbarea majoră pe care a făcut-o artista

Giulia Anghelescu arată într-un mare fel și nu este de mirare că internauții nu o mai recunosc. A slăbit mult, dar s-a și tunat și este acum tare mândră de corpul ei și de modul în care și-a construit imaginea.

Atunci când femeile nu sunt mulțumite de imaginea lor, există medicii esteticieni, care le pot face orice pe plac. Giulia Anghelescu a trecut prin două intervenții la sâni și acum este extrem de mulțumită de modul în care arată.

Mai mult, artista a și pierdut câteva kilograme și arată demențial! Pe pagina ei de Instagram, Giulia a postat o fotografie din cabinetul medicului estetician care s-a ocupat de bustul ei și s-a declarat extrem de mulțumită de intervențiile făcute.

„Este timpul pentru a sărbători! 1 an aniversar, doctore! Cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată și cel mai bun doctor, desigur!” a scris Giulia, în dreptul imaginii cu ea și medicul său, care are degetul îndreptat către sânii ei.

Giulia a slăbit după cea de-a doua sarcină și s-a transformat complet

Cântăreața este într-o formă de zile mari și se simte minunat în pielea ei. Giulia Anghelescu este mamă a doi copii, însă asta nu a făcut-o să se neglijeze. După cea de-a doua sarcină, vedeta a slăbit 30 kilograme și a considerat că are nevoie de mici retușuri. Deși a stat mult pe gânduri, până la urmă a pășit în cabinetul medicului estetician și a apelat la o intervenție la nivelul bustului.

„După ce am slăbit, na, s-au dus toate pe apa sâmbetei și am zis că mi-aș dori să fac [intervenția de mărire a sânilor], dar nu era o chestie fără de care nu puteam să trăiesc. Numai că, fiind foarte bună prietenă cu doctorul care m-a operat, el când ne întâlneam îmi zicea: «Haide, vino pe la mine!». De trei ori m-am programat, în trei ani diferiți.