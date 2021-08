Giulia Nahmany, despre stilul vestimentar care o reprezintă: „Am învăţat să aleg cu mai mult discernamant piese care să mă însoţească pe termen lung”

Giulia Nahmany este o prezenţă constantă în mediul online, acolo unde a reuşit să strângă alături de ea sute de persoane. În vârstă de 38 de ani, vedeta destăinuit în fața celor care îi urmăresc activitatea şi a povestit cum şi-a dat seama ce stil vestimentar i se potriveşte. Mai mult decât atât, blondina a renunţat la o bună parte din garderoba sa.

Giulia Nahmany a povestit recent în mediul online, cum, în urmă cu câțiva ani avea o garderobă impresionantă şi cu toate acestea, nu purta decât unele haine şi accesorii.

În acelaşi timp, blondina a dezvăluit că în prezent din cele patru dulapuri a ajuns să aibă doar unul, însă cu lucruri de calitate. Toate accesoriile şi lucrurile pe care le poartă în prezent îi definesc fără doar şi poate stilul vestimentar în care se simte foarte bine.

Giulia Nahmany, despre stilul vestimentar care o reprezintă

”In urma cu cativa ani aveam vreo patru dulapuri pline cu haine si accesorii, dar cand trebuia sa ma imbrac, reveneam la aceleasi 8 sau 10 piese pe care le purtam prin rotatie. Ele reprezentau plasa mea de siguranta si certitudinea faptului ca nu am cum sa dau gres, indiferent de locul in care trebuia sa merg. Restul erau alternative, prea multe, prea diverse, prea disparate pentru a face sens si pentru a putea alcatui cu ajutorul lor o imagine unitara. O imagine nu doar armonioasa si placuta, ci una care sa ma reprezinte cu adevarat”, a spus Giulia Nahmany.

”In prezent, cele patru dulapuri mari, au fost reduse la unul singur. Unul si bun. Am renuntat la a mai cumpara multe haine si din impuls, si am invatat sa aleg cu mai mult discernamant piese care sa ma insoteasca pe termen lung. Decat 5 rochii asa si asa, prefer una dar in care sa ma simt ca si cum as putea cuceri intreaga planeta. Si care sa vorbeasca despre mine fara nici cea mai mica urma de indoiala. Nu este nimic gresit in a purta aceleasi lucruri de mai multe ori. Hainele sunt facute sa traiasca odata cu noi, nu sa fie luate de pe umeras ocazional si scoase in lume. Daca nu le purtam, nu au viata”, a adăugat ea.

Sursă foto: Instagram