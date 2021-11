”Golden Hour cu Jessie”, cea mai nouă emisiune din grila Gold FM: ”Tinerețe și optimism, numai bună de ascultat în drive time”

Gold FM lansează, din 8 noiembrie, cea mai nouă emisiune din grila sa, o emisiune de actualitate culturală și showbiz care va analiza cele mai tari evenimente împreună cu invitați de marca.

Printre aceștia, pot fi enumerați Radu Groza, Adriana Bahmuțeanu, Raluca Moianu, George Ivașcu, Liviu Alexa sau Doru Todoruț și nu numai. Subiectele cele mai interesante din lumea muzicii, teatrului și filmului vor fi analizate și comentate de luni până joi, de la ora 18.

O emisiune numai bună de ascultat în drive time, spune Jessie, subiectele fiind prezentate pe un ton vesel, cu tinerețe și optimism, totul în cadrul Golden Hour cu Jessie, pe 96,9. Iar muzica bună, firește, nu va lipsi.

”O să fie o emisiune în drive, o emisiune pe care aș dori să o fac cât mai plăcută pentru toți ascultătorii noștri care, mai mult ca sigur, la acea oră, se întoarce de la muncă și se află în trafic. O să vin cu idei bune în emisiune, idei legate de filme, de cărți noi care sunt lansate și care nu trebuie ratate de cei care ne ascultă. Practic, le voi oferi soluții despre cum să își petreacă frumos timpul liber, dar o să și discutăm și o să comentăm, mai bine spus, noutățile din showbiz, împreună cu invitați de seamă pe care îi voi avea alături în fiecare zi. I-aș putea aminti pe domnul Radu Groza și pe Raluca Moianu – care îmi este și colegă și căreia îi mulțumesc foarte mult pentru că m-a ajutat să-mi pun în practică ideile și să fac această emisiune. Dar vor fi alături de noi și Adriana Bahmuțeanu, atunci când timpul îi va permite, Doru Todoruț, care mi-a fost și el coleg la Radio Gold FM și am realizat, alături de el, o altă emisiune, George Ivașcu și mulți, mulți alții. Bineînțeles, nu va lipsi muzica bună, așa cum i-am obișnuit și până acum pe cei care ne ascultă”, a declarat Jessie, ÎN EXCLUSIVITATE pentru CANCAN.

Prima piesa compusă de Jessie – poveste de dragoste la malul mării!

Jessie s-a decis să lanseze – chiar la începutul lunii septembrie -, piesa ”O mie”, prima piesă compusă integral de artistă. Plină de optimism, piesa este inspirată de o poveste de dragoste la malul mării, unde partenerii își dau unul celuilalt ”O mie de motive” de despărțire, însă dragostea este cea care învinge de fiecare dată.

Videoclipul este filmat la malul Mării Negre, în diverse locații de pe litoralul românesc. Cu toate că Jessie a cochetat și cu alte genuri muzicale – cum ar fi Dance sau House – producția acestei piese este una de pop clasic, gen muzical care o definește cel mai bine pe artistă.

Piesa a fost creată de Jessie împreuna cu producătorul Adrian Kiseleff, fostul pianist al legendarei trupe Compact:

”A fost o reală plăcere să produc piesa alături de Jessie, sunt sigur că acesta este doar începutul unei colaborări pe termen lung! Cu toate că «O mie» a fost prima piesa compusă integral de Jessie, ea a demonstrat că e foarte talentată și în aceasta postură, că să nu mai pomenim de voce și prezența scenică. Este un artist complet, sunt convins că are un cuvânt de spus în muzica românească și internațională!”, a declarat Adrian Kiseleff.

Cu toate că Jessie a lansat multe piese de succes în trecut, recunoaște că a avut emoții:

”Deși am simțit de mult timp că am talent de compozitor, am amânat foarte mult momentul în care să compun prima piesă, pentru că mi-a fost frică… Acum mă uit în spate și mă bucur că frica nu a fost una întemeiata. Fără Adi Kiseleff nu aș fi reușit. Vreau să îi mulțumesc pentru încrederea acordată, sunt sigură că vom lansa multe șlagăre în viitor!”, mărturisește Jessie.