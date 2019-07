Cu toate că mai are puțin până la marele moment în care o să aducă pe lume cel de-al șaselea copil, Anca Serea este extrem de activă. Vedeta, care pare să fie într-o formă maximă, a dansat la concertul soțului. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile savuroase. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE NOUL IUBIT MILIONAR AL SIMONEI HALEP. A SCOS-O LA O CINĂ (MAI MULT DECÂT) INTIMĂ! PRIMELE IMAGINI + AMĂNUNTE DE ULTIMĂ ORĂ)

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Anca Serea la Arenele Romane, acolo unde soțul ei, Adi Sînă, solistul trupei "Akcent", a susținut un mega-show în cadrul unui party "pe vechi".

Chiar dacă este în luna a noua de sarcină, Anca Serea pare că nu se menajează deloc și profită de orice ocazie să se distreze. Într-o formă de invidiat, vedeta a demonstrat că este o graviduță extrem de activă. Imediat ce soțul ei și-a făcut apariția pe scenă, Anca Serea a mers în public, unde a dansat și s-a distrat. Ba, mai mult decât atât, Anca Serea a ținut să imortalizeze cu o camera video câteva momente din concertul trupei ”Akcent”. (NU RATA: ANDREEA ANTONESCU I-A CERUT DIVORȚUL LA NOTAR SOȚULUI MILIONAR!)

Câte kilograme a acumulat Anca Serea la a șasea sarcină

Anca Serea este însărcinată pentru a șasea oară și abia așteaptă să-și țină bebelușul la piept. Vedeta va deveni iarăși mămică de fetiță și a ales deja numele pentru noua minune din viața ei: Leah. Sarcina decurge bine, iar Anca Serea nu are motive de îngrijorare. Dacă vă întrebați câte kilograme a acumulat vedeta în primele șapte luni de sarcină… răspunsul vine chiar de la ea!

”Am luat patru kilograme, mă simt excelent. Nu am pofte, nu am grețuri, nimic, e un bebe tare cuminte. Voi naște tot natural, ca pe toți ceilalți copii ai mei. Doar nu o să mă apuc acum, la al șaselea, să fac cezariană! Am fost și i-am cumpărat un cărucior, hăinuțele urmează. Copiii noștri de-abia își așteaptă surioara. De altfel, Sarah a fost cea care a ales numele micuței, sunt foarte entuziasmați. Pe noi sarcina nu ne-a luat prin surprindere, o așteptam. Nu am spus niciodată că nu mai vreau copii, poate să mai vină și al șaptelea”, a declarat Anca Serea pentru o publicație din România.

