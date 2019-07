Andreea Antonescu i-a cerut divorțul la notar soțului milionar!

Andreea Antonescu e mai hotărâtă ca niciodată să pună capăt mariajului. După opt ani de relație, cântăreața i-a cerut divorțul la notar soțului milionar. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii senzaționale și de ultimă oră. (CITEȘTE ȘI: REGHE, DEDICAȚIE LA LĂUTARI PENTRU SOȚIA LUI: ”PE TINE, JUR, IUBIRE TE IUBESC DE MOR!”)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații uluitoare și de ultimă oră despre cea mai surprizătoare despărțire din showbiz-ul românesc.

Potrivit unor surse D.A.S, categoria A, jumătatea trupei ”Andre” pare mai hotărâtă ca niciodată să își redobândească statutul de femeie liberă. După opt ani de căsnicie, timp în care au stat mai mult separat, Andreea Antonescu și Traian Spak au decis să meargă pe drumuri separate. Cântăreața ar fi cerut divorțul la notar soțului milionar.

”Stiu că Andreea nu vrea să se complice și mereu alege varianta cea mai simplă. Așa cred că o să se întâmple și în cazul divorțului. Totul o să se petreacă în mare discreție, la notar”, a mărturisit o persoană din anturajul vedetei.

Declarațiile care anunțau divorțul!

”Nimic nu este pe vecie și, la urma umei, nu se garantează nimic. Avem o singură garanție în viața asta și anume moartea. În rest, totul e relativ. Nu pot exclude varianta unui divorț.(…) De mai mult de 20 de ani, muzica este pentru mine pe primul loc și de aproximativ opt ani, Sienna își împarte primul loc alături de muzică. Orice altceva este pe un alt loc. (…) În câteva zile pleacă Siena și până la momentul acesta nu știu dacă mama are procură pentru a scoate copilul din țară. Așa că este posibil ca în următoarele două zile să ajung la notar. Sienna pleacă la tati în America. A intrat în vacanța de vară și toate verile și le petrece acolo. Dacă voi avea câteva zile libere este posibil să fug și eu, dar dacă nu am timp o să o aștept aici cu tot sufletul”, declara Andreea Antonescu, în urmă cu ceva timp, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Cea mai bine plătită vedetă Playboy

Cel mai controversat episod al vieții Andreei Antonescu a fost acela când a fost convinsă să pozeze goală în revista Playboy. (NU RATA, AICI: CUNOSCUTUL MILIARDAR ROMÂN, DAT ÎN JUDECATĂ DE FIUL SĂU PENTRU PENSIE ALIMENTARĂ!)

“Sunt asumată! Îmi asum până și acel episod. Negocierile au început cu tata. Îmi amintesc că se bătuse palma pentru o anumită sumă de bani cu care nu eram de acord, dar condiția fusese să nu apar complet în costumul Evei, doar în partea care era cel mai cerută de public, bineînțeles, nu ochii… dar, nu a fost să fie atunci.

Practic, pozatul meu în Playboy a fost o întâmplare. Pe vremea aceea eram prietenă foarte bună cu Capatos, care se mutase la revista Playboy. Și mi-a zis hai mă Antoneasco, dă și tu o sumă, oricât ar fi, să mă duc să le spun. Și am zis OK, dacă cea mai bine plătită a fost Loredana, care e Loredana… am zis ce ar fi să cer eu o sumă mai mare ca să fiu sigură că nu pozez. Atât eu, cât și fostul meu prieten. N-am negociat absolut nimic, noi am aruncat suma asta de bani”, a mărturisit vedeta, în umă cu ceva timp.

Printre cele rele, ar putea fi și onorariul record primit de la Playboy pe care l-a investit în afacerea iubitului. 30 mii de dolari a primit pentru controversatul pictorial, fiind și cel mai vândut număr al revistei: “Nu am mai avut ce să fac și am mers mai departe. Eu, la 1,57 m si 40 kg, am rămas cea mai bine plătită vedetă Playboy. Cu banii n-am făcut nimic, întotdeauna am fost genul de persoană care și-a dorit o familie. Am investit în ceea ce numeam eu pe atunci familie. Dar n-a fost să fie, asta e, cu toții avem eșecuri. Probabil că m-au ajuns blestemele fratelui meu“.

