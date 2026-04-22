Greșeala care îi costă scump pe șoferii români. Pe ce drumuri sunt obligatorii luminile aprinse în 2026

Schimbările recente din legislația rutieră din România au adus reguli mai stricte pentru conducătorii auto, iar o neatenție aparent banală poate duce rapid la sancțiuni consistente. Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de șoferi este legată de utilizarea luminilor pe timp de zi, o obligație care, deși există de ceva timp, continuă să fie ignorată sau înțeleasă greșit.

În prezent, legislația nu mai face nicio diferență între tipurile de drumuri atunci când vine vorba despre folosirea luminilor. Dacă în trecut mulți șoferi considerau că faza scurtă este necesară doar pe autostrăzi sau drumuri naționale, regulile actuale impun clar utilizarea acesteia pe toate drumurile publice. Asta înseamnă că indiferent dacă circulați pe un drum european, național, județean sau chiar pe străzi din interiorul localităților, luminile de întâlnire sau cele pentru circulația diurnă trebuie să fie aprinse în permanență.

Greșeala care îi costă pe șoferii români

Această obligație îi surprinde în continuare pe mulți conducători auto, mai ales pe cei care circulă preponderent în oraș și nu sunt obișnuiți să folosească luminile pe timpul zilei. Deși majoritatea mașinilor moderne sunt echipate cu sisteme automate de aprindere a farurilor, acestea nu sunt întotdeauna de încredere. Există situații în care senzorii nu detectează corect condițiile de lumină, cum ar fi în cazul ceții ușoare sau al unei ploi slabe, iar luminile nu se activează automat.

Din punct de vedere al sancțiunilor, nerespectarea acestei reguli nu este deloc de neglijat. Circulația fără luminile aprinse pe timp de zi se încadrează în prima clasă de sancțiuni. Astfel, șoferii pot primi între două și trei puncte de amendă. Valoarea unui punct de amendă fiind actualizată în 2026 în funcție de salariul minim, suma totală pe care o poate plăti un contravenient ajunge între 405 și 607 lei. Pe lângă aspectul financiar, sancțiunea include și două puncte de penalizare aplicate permisului de conducere, ceea ce poate avea consecințe pe termen mai lung dacă se acumulează mai multe abateri.

Există totuși posibilitatea reducerii impactului financiar, în cazul în care amenda este achitată rapid. Conducătorii auto pot plăti jumătate din valoarea minimă a amenzii în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal, ceea ce înseamnă aproximativ 202 lei. Chiar și așa, rămâne o sancțiune care poate fi ușor evitată printr-un gest simplu.

Pentru a preveni astfel de situații, este recomandat ca șoferii să nu se bazeze exclusiv pe sistemele automate ale mașinii. O verificare rapidă a bordului înainte de plecare poate confirma dacă luminile sunt aprinse corespunzător. De asemenea, este important de știut că luminile de poziție nu sunt suficiente pentru a respecta legea. Doar faza scurtă sau luminile de zi omologate sunt considerate conforme.

