Deși legea nu interzice folosirea anvelopelor de iarnă în sezonul cald, această practică aduce cu sine o serie de riscuri pe care mulți șoferi le subestimează. La prima vedere, ați putea considera că pneurile de iarnă pot fi utilizate și vara, mai ales dacă nu mai aveți altele la dispoziție sau dacă doriți să economisiți bani.

Realitatea este că diferențele de construcție și de material dintre cele două tipuri de anvelope fac ca utilizarea lor necorespunzătoare să afecteze siguranța, confortul și chiar bugetul dumneavoastră.

Anvelopele de iarnă sunt proiectate să funcționeze la temperaturi scăzute, acolo unde cauciucul din compoziția lor rămâne moale și flexibil. Această elasticitate asigură aderență pe zăpadă, gheață și drumuri reci. În plus, profilul lor este prevăzut cu caneluri adânci și numeroase lamele, menite să evacueze apa și să muște din stratul de zăpadă sau gheață. Vara însă, aceste caracteristici devin dezavantaje evidente. Când asfaltul se încinge la peste 40 de grade, cauciucul moale se deteriorează rapid.

Legăturile moleculare cedează, iar pneul se uzează accelerat, pierzându-și proprietățile mult mai repede decât unul de vară. În situații extreme, stratul de rulare se poate desprinde, existând chiar riscul exploziei la viteze mari.

Care sunt riscurile dacă mergeți cu anvelope de iarnă pe timp de vară

Un alt aspect de luat în calcul este suprafața de contact. Din cauza canalelor adânci, anvelopele de iarnă au o zonă de contact mai mică decât cele de vară. Acest lucru se traduce printr-o aderență redusă pe asfalt uscat, exact condiția predominantă vara. Frânările necesită o distanță mai mare, virajele sunt mai greu de controlat, iar stabilitatea generală a vehiculului are de suferit. Pe drumurile fierbinți, cauciucul moale se poate deforma ușor, ceea ce duce la pierderi de precizie la direcție și la un risc crescut de derapaj.

Mulți șoferi consideră că pot păstra anvelopele de iarnă pe timp de vară pentru a evita costurile schimbării sezoniere. Deși pe termen scurt pare o economie, în realitate veți ajunge să înlocuiți pneurile mult mai repede. Un set de anvelope de iarnă utilizat vara se poate uza complet chiar și după un singur sezon, ceea ce vă obligă să cumpărați altele noi înainte de iarnă. În plus, consumul de combustibil crește deoarece rezistența la rulare este mai mare, cauciucul moale opunând mai multă rezistență la înaintare. Astfel, veți cheltui mai mult și pe carburant.

Nu trebuie ignorat nici aspectul legal. Deși legislația nu prevede sancțiuni pentru folosirea pneurilor de iarnă vara, există reguli clare privind uniformitatea anvelopelor. Este interzis să folosiți pe aceeași punte anvelope diferite ca tip sau profil. Așadar, dacă în caz de pană montați provizoriu o roată de iarnă alături de una de vară, riscați să fiți sancționat și chiar să vi se rețină certificatul de înmatriculare. În plus, în cazul unui accident, companiile de asigurări pot folosi acest detaliu pentru a refuza plata despăgubirilor, motivând că mașina nu era echipată conform normelor.

Un alt detaliu important este confortul. Anvelopele de iarnă sunt mai zgomotoase pe asfalt uscat, iar în timpul verii diferența devine și mai sesizabilă. Vibrațiile și zgomotul suplimentar pot transforma condusul într-o experiență obositoare, mai ales pe drum lung. În plus, sistemele de siguranță ale mașinii, precum ABS sau ESP, sunt calibrate să funcționeze optim în combinație cu pneuri corespunzătoare sezonului. Folosirea celor de iarnă vara poate afecta eficiența acestor sisteme, reducând capacitatea vehiculului de a reacționa corect în situații de urgență.

Dacă totuși vă aflați într-o situație în care trebuie să utilizați temporar anvelope de iarnă vara, există câteva măsuri de precauție. Verificați constant presiunea, adaptați viteza la condițiile de drum și evitați rularea pe distanțe lungi. De asemenea, limitați sarcina vehiculului pentru a reduce încălzirea excesivă a pneurilor. Aceste măsuri nu elimină riscurile, dar le pot diminua până când reușiți să treceți la un set adecvat de vară.

În concluzie, folosirea anvelopelor de iarnă pe timp de vară reprezintă un compromis riscant. Siguranța rutieră este pusă în pericol, durata de viață a pneurilor scade considerabil, confortul de rulare este redus, iar costurile ascunse se acumulează rapid. Dincolo de toate acestea, există și implicații legale și de asigurare. Cea mai bună alegere rămâne să utilizați anvelopele (cum sunt anvelopele de vară sau anvelopele all-season) potrivite pentru fiecare sezon, asigurându-vă că beneficiați de performanță, siguranță și eficiență maximă în orice condiții.