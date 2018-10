Greu pentru Viitorul fără Gică și Iani Hagi: „Ne-au lipsit mult!”

Fără Gică Hagi pe bancă, „Regele” fiind suspendat după incidentele cu Astra Giurgiu și fără Ianis Hagi pe teren, căpitanul Viitorului fiind suspendat din cauza cumului cartonașelor galbene, constănțeniii nu au avut forța să țină pipet celor de la Sepsi în duelul de la Ovidiu din runda a XII-a a Ligii I pe care l-au cedat cu scorrul de 3-2 (1-1).

La finalul partidei, Cătălin Anghel, antrenorul Viitorului a recunsocut că echipa este dependentă de Hagi.

„Mesajul la acest meci a fost că nu trebuia să pierdem. Trebuia să fim echilibrati, dar am greșit mult. Cred că trebuie să tragem concluzii și să revenim cu picioarele pe pământ. Trebuie să îmbunătățim ce am făcut mai puțin în acest joc. Am avut o echipă mai experimentată, asta pentru a obține victoria, dar trebuie să știm să jucăm și la rezultat. Ianis ne-a lipsit foarte mult. Tot timpul, în momentele cheie, a știut cum să ne scoată din situațiile dificile. A fost mult mai greu în această seară fără el. Știam că Sepsi primește greu gol și aplică foarte mult cartea contratatacului, dar n-am putut să-i oprim”, a declarat Cătălin Anghel, după meci.

Echipa pregătită de Eugen Neagoe a deschis prin Igor Jovanovic (min. 7), la primul său gol în Liga I, dar Viitorul a egalat la scurt timp, prin fundaşul Srgian Luchin (min. 13), marcator de asemenea în premieră pentru echipa lui Gheorghe Hagi, 1-1 fiind și scorul primului mitan.

Oaspeții au trecut din nou în avantaj, în repriza secundă, după golul semnat de Joseph Mensah (min. 66), ghanezul trecându-și în cont prima reușită în Liga I. „Puștii” lui Gică Hagi au reacționat și au egalat prin Tudor Băluţă (min. 81), dar scorul final avea să fie stabilit de Ibrahima Tandia (min. 86) care a adus victoria oaspeţilor printr-o reuşită superbă, un şut la colţul lung.

Cu acest succes, Sepsi a egalat la puncte Viitorul și chiar i-a depășit pe constănțeni în clasament având un golaveraj mai bun.