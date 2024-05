Uddi și partenera sa au devenit, din nou, părinți. Cum a dat cântărețul vestea cea mare: „Numărul doi, e fetiță..”

Uddi este în culmea fericirii! Artistul a devenit din nou tată, iar aceasta este o veste minunată pentru familia lui. Cântărețul și partenera sa mai au un băiețel de trei ani, iar recent, au întâmpinat-o cu dragoste pe noua membră a familiei.

Uddi și partenera sa trăiesc clipe de neuitat încă de când au aflat că vor deveni din nou părinți. La sfârșitul lunii ianuarie au împărtășit vestea minunată, iar acum, artistul își poate ține în brațe fetița nou-născută.

Uddi păstrează discreția în privința vieții sale de familie, rar vorbind despre iubită și copii în public. Cu toate acestea, în timpul unei apariții în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, alături de Bibi, cu care a colaborat la o melodie, Uddi a dezvăluit fericit că a devenit tată din nou. Partenera sa a adus pe lume o fetiță numită Sara, cu doar câteva zile în urmă.

La începutul anului 2021, Uddi și partenera sa au experimentat bucuria de a deveni părinți pentru prima dată. Împreună au ales un nume neobișnuit pentru fiul lor: Solomon. Artistul a împărtășit că a găsit inspirație în înțelepciunea atribuită lui Solomon din poveștile biblice, motiv pentru care au decis să îi ofere acest nume micuțului lor.

„E frica de bebe la tătici, pentru că e prea mic. E atât de mic, încât zici că are butoane. Eu sunt puțin mai sensibil, dar e extraordinar. Sunt tată de băiat. Am ales ca nume Solomon, pentru că am vrut să-i dau „un șut în fund”, să înțeleagă în ce lume trăim, să pună mâna să studieze puțin să vadă cine este și de unde este (…) Mi-au plăcut mult din Vechiul Testament pildele lui Solomon. M-au ajutat și pe mine, m-am regăsit, m-au ajutat să evoluez, ca persoană, ca artist. M-au marcat”, a povestit atunci Uddi, într-o emisiune TV.