Halep, după ce a fost umilită de Osaka: „Nu am fost pregătită să joc acest meci! E o înfrângere greu de digerat!”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a ratat calificarea în finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, după ce a fost învinsă în penultimul act de japoneza Naomi Osaka, în două seturi, cu 6-3, 6-0.

„Nu am fost pregătită să joc acest meci și am evoluat prost. Partea bună este că am ajuns până în semifinale. Am venit după multe săptămâni de pauză. E o înfrângere greu de digerat. Îmi voi reveni, mâine e o nouă zi. Nu sunt surprinsă să văd două jucătoare de 20 de ani în finala de la Indian Wells. Ambele joacă foarte bine și merită să joace finala. Am jucat bine până la 4-3, dar apoi mi-am pierdut concentrarea, nu știu de ce”, a declarat Halep la finalul partidei cu Osaka.

Halep a făcut cel mai slab meci al său din 2018 şi a suferit a doua înfrângere din actualul sezon, pierzând după doar 64 de minute, după un ultim ghem mai lung (peste 8 minute).

Simona Halep (26 ani), campioană la Indian Wells în 2015, s-a arătat lipsită de inspiraţie în acest meci, nu a simţit mingea şi a grăbit mult punctele. Osaka a lovit puternic, confirmându-şi reputaţie de ’’big hitter’’, în timp ce loviturile Simonei au fost în general prea scurte ori prea lungi.

Osaka (20 ani, 44 WTA) a început foarte bine meciul şi a condus cu 2-0, dar Halep a revenit şi a restabilit egalitatea după ce a luat următoarele două ghemuri a zero. Fiecare jucătoare şi-a făcut serviciul, iar la 3-3, pe Simona a avut 30-0 pe serviciul niponei, dar a început să greşească tot mai mult şi, deşi a avut şi o minge de break, nu a mai reuşit să ia niciun ghem în primul set.

Setul al doilea a fost doar un şir lung de greşeli făcute de Halep, care nu a reuşit să se regăsească nici după ce l-a chemat pe antrenorul Darren Cahill (0-3), pierzând la zero.

Halep a avut un as, a comis 3 duble greşeli, a pus primul serviciu în teren doar în 56% din cazuri, procentajul la punctele cu primul serviciu fiind de 57%, iar la al doilea de 28%, transformând doar una din cele 7 mingi de break create. Românca a avut 16 winners şi a comis 27 de erori neforţate.

Osaka a avut 3 aşi, 3 duble greşeli, procentajul primului serviciu în teren a fost de 58%, dar a făcut 67% puncte cu primul serviciu şi 50% cu al doilea, având 16 mingi direct câştigătoare şi 20 de erori neforţate.

Halep o învinsese pe Osaka în toate cele trei confruntări de până acum. Primul lor duel a avut loc în 2016, în turul al treilea de la Roland Garros, unde românca s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-3. Un an mai târziu, la turneul de la Miami, Halep a învins-o pe niponă tot în trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, ultima confruntare lor având loc anul acesta, în luna ianuarie, în optimile de finală ale Openului Australiei, unde Simona a obţinut victoria în două seturi, 6-3, 6-2.

Simona Halep va primi un cec de 327.965 dolari şi 390 de puncte WTA pentru evoluţia sa de la Indian Wells.