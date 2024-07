Halucinant! Ce ar fi făcut prietenul Mariei Diana, când a atacat-o ursul. Un martor a dezvăluit TOT: ”În momentul ăla era singură, nu s-a auzit altă voce”

Au apărut noi detalii în cazul tragediei din Munții Bucegi! O martoră a scos la iveală detalii șocante din momentul în care Maria Diana era fugărită de urs. Tânăra de 19 ani a fost atacată de animalul sălbatic, apoi trasă într-o râpă. În urma autopsiei, s-a constatat că fata a murit din cauza impactului puternic, nu din cauza mușcăturii ursului. Deși s-a spus că ursul a apucat-o de picior și a tras-o în prăpastie, lucrurile nu ar fi stat chiar așa. Fata a luat-o la fugă atunci când a văzut sălbăticiunea, însă iubitul ei nu ar fi fost lângă ea atunci.

Maria Diana a avut parte de un sfârșit tragic, fiind atacată de urs la Jepii Mici, în Munții Bucegi. Fata de 19 ani a murit după ce s-a zbătut să trăiască. A văzut ursul și ar fi luat-o la fugă, speriată fiind. O martoră a povestit întreaga scenă, în mediul online, și a ținut să puncteze un lucru important: ar fi auzit vocea Mariei, însă nu și pe cea a iubitului ei.

Andreea a relatat pas cu pas cum s-ar fi produs nenorocirea, mărturisind că a auzit o tânără cum încerca să gonească ursul. Strigătele disperate ale fetei au fost auzite de către Andreea. Martora a povestit, într-o postare, că a auzit cum fata se lupta singură cu ursul. Multora nu le-a fost clar acest lucru, ținând cont că și partenerul ei a sunat disperat la 112 și a raportat incidentul.

Bărbatul le-a spus anchetatorilor că el a încercat să alunge ursul, însă fără rezultat. Declarațiile sale au fost puse sub suspiciuni, căci se crede că ar fi lăsat-o singură pe fată cu ursul. El a relatat evaziv momentul în care animalul sălbatic a atacat-o pe Maria. Cert este că oamenii legii vor pune cap la cap toate aceste detalii într-o anchetă stufoasă.

„Au plecat, la scurt timp a trecut pe lângă noi în trombă mașina de jandarmi. Ne-a umplut de praf. Când să ajungi la tarabele cu plușuri, o mașină fulger Salvamont. Era ora 16, deasupra noastră elicopterul se învârtea. Ne-am oprit iar la locul de joacă. Ne-am întâlnit cu o doamnă și discutam, copiii se jucau.. După cum se învârtea elicopterul, am zis clar e extragere de victimă care nu mai trăiește. Nici prin cap nu mi-a trecut că e fata pe care o auzisem. Am pornit cu fetele spre gară, iar nu mai aveam apă plată, aveam minerală.

Am primit mesajul Ro Alert cu cruce albastră și ursul periculos când eram aproape de gară. Atunci l-am văzut. Am râs nervos…pe bune? La gară? Sunt bulversată, am încercat să mă adun și să înțeleg. Pe tren am văzut grozăvia, pe seară am sunat la Salvamont. Că nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Dispeceratul lor nu funcționa, nu era număr valabil (câte chestii dubioase se pot întâmpla într-o zi). Într-un final am dat de Salvamont Prahova, omul mi-a spus că e coordonatorul intervenției și mi-a confirmat ce am spus: că fata în momentul ăla era singură, nu s-a auzit altă voce. Adică n-a venit ursul și a smuls-o de lângă el.

Mi-a spus, din păcate ați auzit, mi-a confirmat ora, tot. Mi-a confirmat că am și fost foarte aproape de urs. Și că mă înțelegea că sunt în stare de șoc. Că și ei erau șocați. Dincolo de șocul lor, ca salvatori montani, le-am spus că au existat 2 ore în care a existat un atac de urs agresiv care a fost raportat prin Ro Alert la ora 16…Deși ursul atacase mortal la ora 14.

Nu mai spun că am sunat seara la Salvamont Bușteni inițial și mi-au răspuns pompierii, că băieții nu mai sunt. Și când am vorbit cu domnul coordonator, mi-a spus că echipa de intervenție a plecat de la Caraiman. Așa se explică cele două ore? Sincer, nu înțeleg multe.

Ce știu sigur, e ce am auzit cu urechile mele: Fata s-a luptat singură cu ursul. Restul e poveste. O poveste dărâmătoare, pe care ar putea să o clarifice cei implicați.

P.S. Pe băiat îl consider o victimă în povestea asta. Îl cred că au schimbat traseul. Înțeleg, din ce spune el, că urcau pe Jepii Mici și la un moment dat au decis să se întoarcă să meargă spre cascadă. Aici nu mi-e clar, de unde a venit ursul. Cine era în față, cine în spate. Poteca foarte îngustă…Orice pas greșit, te duce direct spre Valea Spumoasă. Ce știu, repet, e că eu am auzit-o doar pe fată strigând la urs”, a spus Andreea, într-o postare pe Facebook.