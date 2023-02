Hans Modrow, „Gorbaciovul Germaniei”, a murit la 95 de ani. A fost ultimul premier comunist al Germaniei de Est

Hans Modrow s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani. Acesta a fost supranumit, în anii 1980, „Gorbaciovul Germaniei”, fiind și ultimul premier comunist al Germaniei de Est. Bărbatul a murit în cursul zilei de sâmbătă, 11 februarie 2023. Iată detaliile mai jos, în articol.

Hans Modrow a murit la vârsta de 95 de ani, potrivit anunțului făcut de partidul de stângă radicală Die Linke. Bărbatul, care era supranumit „Gorbaciovul Germaniei”, era originar din Jasenitz (district din Polonia) și era un împătimit al ideologiei comuniste. Hans Modrow a rămas în istoria fostei RDG (Republica Democrată Germană) o „figură reformistă”, fiind inspirat de liderul sovietic Mihail Gorbaciov.

Vezi și DOLIU PENTRU BARACK OBAMA! CELEBRUL COMPOZITOR CARE ÎI CÂNTA LA CASA ALBĂ, BURT BACHARACH, A MURIT

A fost supranumit „Gorbaciovul Germaniei”, în anii 1980

Cu 20 de ani înainte să fie supranumit „Gorbaciovul Germaniei”, Hans Modrow a deveni membru al SED – Partidul Unității Socialiste din Germania. Însă, pentru că avea o înclinație aparte față de comunism, bărbatul a devenit o figură reformistă, în anii 1980. De atunci, a fost supranumit în acest mod. Era foarte apropiat de liderul sovietic. Ulterior, în 1989, Hans Modrow devenea șef al unui guvern de tranziție est-german. Numirea a avut loc la doar patru zile de la căderea Zidului Berlinului.

La doar câteva luni de la numirea în funcție (din noiembrie 1989 până în martie 1990), Hans avea să fie înlocuit cu un alt bărbat, și anume cu Lothar de Maiziere. La momentul acela, persoana numită în locul lui Hans Modrow era membră a CDU din RDG. Patru ani mai târziu, „Gorbaciovul Germaniei” era condamnat la închisoare cu suspendare pentru sperjur, fiind vorba despre abuzuri de putere, arată hotnews.ro.

Bărbatul are doi copii. Hans Modrow a și lansat o carte, și anume „Perestroika and Germany – the Truth Behind the Myths”, în anul 2014.

Citește și DOLIU ÎN LUMEA MUZICII! A MURIT LEGENDARUL COMPOZITOR ȘI CÂNTĂREȚ BURT BACHARACH

Sursă foto: captură video YouTube – din cadrul unui interviu