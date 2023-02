Doliu pentru Barack Obama! Celebrul compozitor care îi cânta la Casa Albă, Burt Bacharach, a murit

Pe data de 8 februarie, Burt Bacharach, artist atât de iubit de Barack Obama, a trecut la cele sfinte. Legendarul compozitor pe care îl cunoștea întreaga lume avea 94 de ani. Vestea a venit de la managera sa, Tina Brausam, joia aceasta.

Burt Bacharach a scris zeci de hituri pop, fiind unul dintre cei mai cunoscuți compozitori 1960 și 70. Printre hiturile pe care le-a auzit întreaga planetă, se numără: „I Say a Little Prayer” de Dionne Warwick și „Do You Know the Way to San Jose”.

Sfârșitul l-a găsit pe artist în casa din Los Angeles, la 94 de ani, din cauze naturale. După mai bine de jumătate de secol în care a creat artă, după de a fost câștigător de Grammy, a fost premiat pe Broadway, a venit momentul în care fanii și-au luat „adio” de la Burt Bacharach.

Burt Bacharach i-a cântat lui Barack Obama la Casa Albă

Pe data de 9 mai 2012, Burt Bacharach a venit la Casa Albă pentru a susține un concert. La acel moment, Barack Obama i-a acordat Premiul Gershwin al Bibliotecii Congresului pentru cântec popular.

Burt Bacharach s-a născut pe data de 12 mai 1928 în Kansas City, Missouri. În 1932, familia s-a mutat în Queens, New York, loc în care artistul avea să-și descopere pasiunea pentru jazz. Prima sa melodie, „The Night Plane to Heaven”, avea să o scrie în timp ce studia Universitatea McGill din Montreal.

Cântărețul a studiat teoria și compoziția la Mannes School of Music din New York, la Berkshire Music Center și la New School for Social Research. După ce și-a terminat studiile, a fost în armartă ca pianist pe Governor’s Island și la Fort Dix. Odată cu ieșirea din armată, a început și adevărata sa carieră muzicală, care l-a făcut cunoscut în întreaga lume.

