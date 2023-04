Hemoragii și clipe terifiante pentru Gina Pistol, de la Chefi la Cuțite. Blonda i-a ascuns totul mamei sale, dar a fost dată în vileag

În urmă cu doi ani de zile, Gina Pistol și Smiley, deveneau părinți pentru prima dată. Cei doi au fost în culmea fericirii, însă până să ajungă aici au trecut prin momente grele. Sarcina a venit ca o minune pentru Gina Pistol, căreia medicii îi dăduseră șanse foarte mici de a rămâne însărcinată. Miracolul s-a întâmplat totuși, însă a adus și probleme mari. Prin ce a trecut vedeta în primul trimestru de sarcină?

Gina Pistol și Smiley se bucură acum de statutul de părinți. Micuța Josephine le-a adus multă bucurie celor doi, însă venirea ei pe lume nu a fost lipsită de peripeții. Gina Pistol primise din partea medicilor șanse de 0.01 de a rămâne însărcinată. Vedeta era convinsă că nu o să devină mamă vreodată, însă miracolul a avut loc.

Cu toate acestea, primul trimestru de sarcină a fost unul greu, presărat cu multe probleme. Timp de mai bine de o lună, Gina Pistol a avut multiple hemoragii și a fost aproape imobilizată la pat. Fosta vedetă de la Antena 1 nu avea voie nici să ridice o sticlă de apă, riscând în permanență să piardă sarcina.

„Un lucru care s-a întâmplat în primul trimestru de sarcină, când părinții noștri au aflat din presă că eu sunt însărcinată, a fost foarte urât. Cred că eu timp de o lună de zile am avut hemoragii foarte mari și nu aveam voie nici măcar să ridic o sticlă de doi litri de apă, trebuia să stau doar la pat și exista riscul să pierd sarcina. Cum să îi spun eu mamei mele: Mama știi sunt însărcinată, dar știi nu te bucura că s-ar putea ca la un moment dat…cum să îi spun eu mamei mele.

Adică așteptam să trec de hopul acesta ca să putem să ne anunțăm și noi părinții. Și pentru că mergeam foarte des la doctor să fac analize, să fac ecografie, cineva a văzut și a anunțat presa și așa ne-au sunat ai noștri: E adevărat? Și ce putem să le spun că nu știam nimic. Aveam hemoragii mari. Nu aveam voie să ridic o sticlă de apă de jos pentru că riscam să pierd sarcina”, a declarat Gina Pistol, în cadrul podcast-ului „Fain și simplu”, realizat de Mihai Morar.

„Credeam că mă pregătesc de menopauză”

Gina Pistol a fost luat prin surprindere de sarcină. Din cauza vârstei, dar și din cauza verdictului pe care medicii îl dăduseră, vedeta credea că nu o să poată să devină mamă niciodată. Vedeta credea că se pregătește de menopauză, însă, exact atunci, o minune a avut loc și testul de sarcină a fost unul pozitiv.

„Am descoperit că aveam șanse 0,1 să rămân însărcinată. Am vorbit cu Andrei despre asta și am zis că dacă ne dorim foarte mult un copil înfiem un copil. Mi-a fost greu să accept că nu o să am un copil. Ne-am luat un weekend liber și am mers la munte. Și în mașină eram atât de fericită pentru nimicul din jurul meu și am început să plâng. Simțeam că trăiesc, îmi era dor. A doua zi îi povestesc lui Andrei că am trăit ceva ciudat și a început să facă mișto de mine. Nu am mai trăit asta niciodată, dar am simțit că universul era în pântecele mele. Nu am mai simțit asta niciodată!

M-am întors la filmări, eu am crezut că sunt la premenopauza pentru că aveam bufeuri, nu îmi era bine. Am corelat și vârsta și credeam că mă pregătesc de menopauză. Și, de fapt, eu eram însărcinată”, a mai spus Gina Pistol.

