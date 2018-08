Hervin Ongenda: „Fotbalul din România e la un nivel bun!”

Hervin Ongenda, noua senzație a Ligii I propusă de FC Botoșani, a declarat că în acest moment nu este încă la 100% la potențial fizic. Francezul de 23 de ani, care a marcat golul echipei sale în duelul cu Astra, scor 1-1 din etaapa a IV-a a Ligii I a dat asigurări că în cel mai scurt timp va fi la potențial maxim și va demonstra ce poate.

„E foarte bine aici, m-am adaptat foarte bine. Chiar dacă n-am câștigat cu Astra, am făcut un meci bun. Încep să îmi intru în formă, lucrurile merg bine. Acum sunt la 60 la sută din potențial, față de 20 la sută cât am fost în prima etapă. În maximum două săptămâni voi fi la nivelul optim. Nu mi-am stabilit un număr de goluri, dar sper să am multe șanse în etapele viitoare. Am colegi foarte buni la Botoșani, un grup extraordinar, m-au ajutat enorm să mă adaptez. Pentru mine asta e cea mai bună echipă din campionat. Pentru moment totul este în regulă în România, sper să am timp să o descopăr. Fotbalul de aici e la un nivel bun”, a declarat Hervin Onghenda.

FC Botoșani este alături de CFR Cluj și Astra Giurgiu neînvinsă în acest sezon de Liga I. Echipa pregătită de Costel Enache se află după patru runde pe ultimul loc care asigură prezența în ediția viitoare a play-off-ul Ligii I, fiind pe locul 6.

Pentru botoșăneni urmează derby-ul moldva din Copou cu Politehnica Iași, meci care va deschide etapa a V-a, duelul fiind programat vineri de la oraa 21:00 în direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look.