Homeless-ul din București care vorbește 5 limbi străine. Ștefan își petrece toate zilele în zona Parcului Cișmigiu

Ștefan, un bărbat care își petrece toate zilele în zona Parcului Cișmigiu din Capitală, vorbește 5 limbi străine. A ajuns să supraviețuiască din mila oamenilor, după ce viața a fost dură cu el. O tânără, impresionată fiind de situația lui Ștefan, a stat de vorbă cu el și a lansat un apel pe internet, pentru a-i oferi ajutor. Detaliile se află mai jos, în articol.

Ștefan este un bărbat care își petrece toate zilele în zona Parcului Cișmigiu. În urmă cu mai mulți ani, viața l-a condus pe bărbat pe un drum cu obstacole, ajungând, în cele din urmă, să trăiască din mila oamenilor. O tânără pe nume Diana, însă, i-a ieșit în cale. Se afla în zona respectivă, fiind însoțită de vărul ei. L-a văzut pe bărbat în timp ce stătea pe trotuarul rece. A purtat un dialog cu el, aflând că este vorbitor de limbi străine, iar părinții lui nu l-au dorit. Însă Dumnezeu a avut alte planuri.

Ulterior, povestea a expus-o pe rețelele de socializare, acolo unde a și deschis un grup special, pentru ca oamenii să îi ofere ajutor lui Ștefan. Grupul se numește Ștefan și oamenii lui buni: „Grup dedicat strângerii de alimente și ajutorării domnului Ștefan. Căutăm un loc de muncă și cazare (fără cost sau în schimbul unei sume modice)”.

Ștefan trăiește din mila oamenilor

Tânăra a expus dialogul pe care l-a avut cu Ștefan, bărbatul care este nevoit să trăiască din mila oamenilor.

„Sunt în Cișmigiu cu văru-miu.

– Hai până la Mega să-mi iau țigări.

– Fiți amabilă, puteți să-mi cumpărați și mie un gogoșar?

– Dar de ce un gogoșar? Cum vă cheamă?

– Ștefan.

– Și ce-i cu dumneavoastră, domn’ Ștefan?

Până Liviu iese cu pachetul de țigări din Mega eu și domnul Ștefan am ajuns deja la subiectul divinitate, ce înseamnă și de ce.

– Simt că sunt un slujitor al Lui Dumnezeu. N-ai nevoie de biserica pentru a te ruga.

Mă uit la el. E un om simplu. Nu vede cu ochiul stâng.

– Tatăl meu nu m-a dorit. Nici mama mea. Dar Dumnezeu m-a vrut. Vorbesc cinci limbi străine.

– Unde locuiți? Aveți familie?

Privește în gol. E un om trist. Înfometat. Singur. Mă gândesc la cât de norocoasă sunt.

– Aș vrea să vă ajut.

– Am 49 de ani. Sunt bun de muncă!

Zâmbește și începe să îmi povestească despre Europa. Liviu e în spate și urmărește scena fumând agale.

– Diana…

– Domnule Ștefan. Am să vă ajut. Vă promit!”, a povestit tânăra, pe Facebook.

