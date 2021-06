Horațiu Mălăele a descins ca „mascații” la piață

După ce s-a vindecat de COVID-19, Horațiu Mălăele și-a impus, probabil, să fie super-precaut și să nu mai aibă niciodată emoții cu virusul. Motiv pentru care, atunci când iese în public, îndrăgitul actor nu lasă acasă masca de protecție, dar nici gluga. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu artistul, la o sesiune de cumpărături la Piața Floreasca.

Horațiu Mălăele nu lasă garda jos! A fost infectat cu COVID-19, iar acum a luat măsuri serioase pentru a nu recidiva. Ușor, ușor și-a reluat activitățile zilnice, dar este mult mai atent și a luat măsuri serioase de protecție. Lucru care nu trebui să surprindă, ba din contră. Maestrul este un adevărat exemplu pentru toți românii.

Fructele au fost baza

Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Horațiu Mălăele în zona de Nord a Capitalei. Imediat după ce și-a parcat Mercedes-ul, actorul, care era echipat “de pandemie”, a descins ca “mascații” la Piața Floreasca, cu glugă pe cap și mască de protecție, aproape de nerecunoscut. Doar ochelarii inconfundabili l-au „trădat”. S-a învârtit preț de câteva minute printre tarabe și și-a cumpărat ce și-a propus.

Fructele au reprezentat baza pentru maestru, recomandate, de altfel, de nutriționiști persoanelor cu probleme medicale și nu numai. Ulterior, marele actor a revenit la mașina lui, la fel de “camuflat”, cu o sacoșă în care erau cumpărăturile. S-a instalat comod la volan și a demarat spre o nouă destinație, cel mai probabil spre casă.

“Nu am prea crezut că există COVID! Când m-a izbit, m-am deșteptat”

Horaţiu Mălăele a anunțat anul trecut, în septembrie, că s-a infectat cu COVID-19. El urma să plece peste câteva zile la Iaşi, la Gala Serilor Filmului Românesc, dar deplasarea a fost anulată. După ce s-a vindecat, a povestit cum a fost internarea în spital, precizând că, la fel ca mulți români, nu a crezut inițial în existența virusului.

“În primul rând, ca foarte mulţi, nu am prea crezut că există, pe urmă era neîndoielnic că îl am şi recluziunea spitalicească a fost groaznică pentru mine, singurul lucru care mi-a mai îndulcit viaţa acolo au fost minunaţii doctori care au stat pe lângă mine şi fetele drăguţe din anturajul lor. Asta m-a mai îmbunat uneori, altfel am fost o perioadă disperat.

Dar omul trebuie să treacă şi prin asta, să vadă cât de fantastică este viaţa altfel. Am ajuns acasă, mi-am revenit şi m-am apucat de treabă. Ştiam că există ceva, dar nu eram aşa de sigur. Când m-a izbit, m-am deşteptat”, a declarat Horațiu Mălăele.

Horațiu Mălăele, carieră impresionantă

Horaţiu-Valentin Mălăele a absolvit Liceul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, iar în 1975 a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale, la clasa profesorului Octavian Cotescu. Iniţial, dorea să facă Arte Plastice, dar destinul lui era altul.

Actor, regizor, scriitor, pictor și caricaturist, a ajuns la Bucureşti într-un moment de glorie al teatrului românesc. A jucat primul rol în 1974, la Studioul Casandra, intepretându-l pe Fabinard, în spectacolul „Pălăria florentină” de Eugène Labiche, în regia lui Ovidiu Schumacher. A continuat apoi să interpreteze roluri pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, unde a fost încurajat şi promovat de regizoarea Cătălina Buzoianu.