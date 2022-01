Horia Brenciu, mesaj emoționant pe reţelele de socializare. Ce i-a transmis soţiei: „Ea mă face să râd, să oftez, să sar în sus de bucurie”

Horia Brenciu trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu Alice Dumitrescu de mulţi ani. Cei doi au o familie unită şi patru copii de care sunt foarte mândri. În urmă cu câteva zile, partenera celebrului artist şi-a aniversat ziua de naştere, iar cu această ocazie vedeta a transmis în spaţiul public un mesaj emoţionant.

Horia Brenciu se iubește de mai bine de mai bine de 15 ani cu Alice Dumitrescu. În ceea ce o privește pe partenera lui, solistul a susţinut întotdeauna faptul că o admiră foarte tare.

CITEŞTE ŞI: HORIA BRENCIU RUPE TĂCEREA DESPRE RELAȚIA CU MIHAELA RĂDULESCU „E PRIMA OARĂ CÂND MĂ AFLU COT LA COT CU EA”

Recent, Horia Brenciu sărbătorit-o pe cea care îi este soţie şi sprijin în viaţă.

”Ea mă face să râd, să oftez, să sar în sus de bucurie”

În mediul online, Horia Brenciu a transmis un mesaj emoționant în care le-a dezvăluit admiratorilor ce simte pentru Alice Dumitrescu.

”Fata blondă din dreapta e Alice, partenera mea de viață. Ea mă face să râd, să oftez, să sar în sus de bucurie si tot ea mă pune cu picioarele pe pământ, atunci când mintea mea o ia razna. Impreună creștem 4 copiii, o sumedenie de pisici si cine stie ce ne mai aduce viitorul… ? Ah, sa nu uit… Azi e ziua ei. La mulți ani, iubita mea! ???”, a notat artistul pe contul său de socializare.

Horia Brenciu are un fiu înfiat

Toma a ajuns în frumoasa familie a lui Alice Dumitrescu și Horia Brenciu în urma unui proces lung și obositor, care a durat trei ani. Invitat în cadrul emisiunii prezentată de Eugenia Vodă la TVR 1, îndrăgitul cântăreț a povestit amănunte neștiute despre unicul băiat pentru care a făcut toate demersurile ca să îl înfieze înainte ca acesta să vină pe lume. El a vorbit și despre momentul în care le-a cunoscut pe fiicele soției sale dintr-o relație anterioară.

“Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, Andreea, 28 de ani. În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui…

Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: «Nu-l avortează, îl vrem noi!». Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a declarat Horia Brenciu în cadrul unei emisiuni TV.

Sursă foto: Arhivă Cancan