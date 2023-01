Horia Brenciu se confruntă cu probleme de sănătate. În ce ipostaze îngrijorătoare a apărut artistul

Horia Brenciu este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Cântărețul se bucură de susținerea comunității sale uriașe, pe care o ține la curent la orice pas. Recent a reușit să își îngrijoreze fanii, după ce a publicat o imagine pe rețelele de socializare și a povestit că se confruntă cu probleme de sănătate.

În ultima perioadă, tot mai multe persoane se confruntă cu simptome de răceală, iar cabinetele medicale au fost luate cu asalt. Se pare că printre cei care au avut nevoie de îngrijiri medicale se numără și Horia Brenciu. Cântărețul s-a fotografiat cu masca de aerosoli pe față, semn că starea lui nu este deloc una bună.

Chiar dacă nu a dezvăluit ce are, de fapt, a dat de înțeles, prin intermediul unui mesaj publicat în mediul online, că nici pe el nu l-a ocolit gripa sezonieră.

„M-a prins! Nenorocita!”, a scris Horia Brenciu pe rețelele de socializare.

Se pare că și Mihai Petre și soția lui, Elwira au început anul cu stângul, după cum au povestit în mediul online. Cei doi doi s-au îmbolnăvit destul de tare, însă pe lângă acest lucru, celebrul coregraf a mărturisit că nu au găsit medicamentele de care au nevoie în farmacii.

„Noi am început anul cu stângul. Suntem cu toții suspecți de gripă. Problema e că nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie. Noi am avut noroc cu vecinii. Aveți mare grijă și voi, că bântuie o gripă nasoală. Să aveți un an nou cu sănătate.”, a transmis Mihai Petre, în mediul online.

Cum a ajuns Horia Brenciu să lucreze în televiziune

Horia Brenciu a debutat în televiziune de aproape 30 de ani, însă la acel moment nu ştia că va ajunge unde este astăzi. A muncit din greu, iar rezultatele au venit când nici nu se aştepta.

Binecunoscutul artist a povestit, în cadrul unui interviu mai vechi, despre începuturile sale în lumea televiziunii. La numai 21 de ani a intrat în direct pentru prima oară la emisiunea ”Robingo”.

„Cred că în anul acela, 1993, îmi căutam ceva de făcut în care să mă implic mai mult. Avusesem deja o primă meserie, cea de curier, și experiența mea de joburi era, sincer, egală cu zero. Brașovul nu era un oraș super activ și cred că asta era singura mea nepotrivire cu orașul meu natal. Eram în anul 2 la TCM și nu eram atras prea tare de orizonturile inginerești. Fratele meu plecase deja la Conservator, în 92, iar eu așteptam… ceva. Și au venit toate în cascadă: în iulie 93, prezența la Costinești, la Galele Studențești, întâmplare urmată de invitația într-o emisiune de televiziune, filmată tot acolo, în urma căreia, în august, a sosit chemarea la București, la preselecția pentru prezentatori și redactori și, în fine, debutul din octombrie, de la Robingo”, a explicat Horia Brenciu pentru sursa citată.