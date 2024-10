Horoscop 31 noiembrie 2024. Zodia care primește o sumă importantă de bani

Horoscopul zilei de joi, 31 noiembrie 2024. Astrele au pregătit surprize mari pentru unii nativi, iar alții se luptă cu provocări neașteptate. Vezi lista completă a previziunilor pentru fiecare zodie în parte!

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Se poate să cheltuiţi mai mult decât v-aţi propus, dar sunt promisiuni de bani şi veţi acoperi cheltuielile acestei perioade.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Sunt acte de semnat, poate aveţi şi un examen, mai sunt şi chestiuni care ţin de casă de rezolvat şi poate apelaţi la o firmă să v-ajute fie cu actele, fie cu casa, cu curăţenia, poate cu mutatul.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

O să puteţi pleca într-o călătorie de afaceri şi să câştigaţi acel surplus care să vă ofere relaxarea financiară după care tânjiţi de multă vreme.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Vi se fac oferte de job, dar voi puteţi câştiga mai mulţi bani la actualul serviciu şi să nu vedeţi un alt motiv să-l schimbaţi, așa că va mai gândiţi.

Leu: 23 iulie – 22 august

O să faceţi monetarul să vedeţi cum vă descurcaţi cu finanţele în perioada asta, să ştiţi dacă vă permiteţi o escapadă turistică în weekend sau nu.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

O să luaţi startul într-o nouă aventură profesională şi n-o să vă lăsaţi până n-o să ajungeţi pe primul loc! Se pare c-o să lărgiţi cercul de prieteni şi o să ieşiţi pe la mondenităţi c-aţi stat destul, ascunşi în carapace.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

Răspunsul pe care-l aşteptaţi de la fiinţa iubită o să fie cu două sensuri şi nişte lucruri mai au până să se clarifice. E posibil să vă îndrăgostiţi de cineva nou apărut în peisaj şi să vă aşezaţi la casa voastră.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Vă puteţi asocia cu o echipă ca să vă relansaţi pe o piaţă de succes şi o să vă asiguraţi banii cu care o să acoperiţi cheltuielile acestui sfârşit de an. Vin ceva bani de la serviciu şi o să vă achitaţi de toate obligaţiile financiare ca să fiţi cu toate cheltuielile la zi!

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Vă curtează cineva care e pe aceeaşi lungime de undă cu voi şi o să vă lăsaţi purtaţi de vraja ca vă doriţi o relaţie. Sunteți pe drumul cel bun, deci continuați!

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Se poate să vă treziţi cu reproşuri din partea fiinţei iubite că nu v-aţi respectat un angajament, nişte promisiuni. Rămâneți calm pentru a evita conflictele!

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Sfera deplasării e animată, semn că vine o invitaţie de undeva să petreceţi o vacanţă departe sau sărbătorile. Aţi putea câştiga mai uşor banii, dar aveţi grijă de sănătate şi să vă alimentaţi mai atent, să mâncaţi sănătos.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Se poate să primiţi nişte bani, dar şi o atenţionare că n-aţi plătit vreo taxă, un impozit şi trebuie avut grijă să nu luaţi vreo amendă. E cineva care aşteaptă un răspuns de la voi şi poate puneţi ordine în viaţă şi luaţi o decizie majoră.