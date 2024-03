I-a fost Cristina Șișcanu amantă înainte să devină soția lui?! Mădălin Ionescu rupe tăcerea: ”Țin minte și acum”

Am început relația din momentul în care eu eram singur. Stăteam la Unirii împreună cu Ștefania, în apartamentul în care rămăsesem noi doi, Filip din păcate s-a dus în altă parte în momentul în care mama lui a părăsit acel spațiu. Țin minte și acum prima reacție a lui Filip atunci când ne-a văzut pe mine și Cristina. Eram în parcul Carol, ne-a luat mâinile, palmele și le-a pus una în cealaltă și a zâmbit pentru că el simțea cu adevărat nevoia unor părinți uniți, care să-i stea aproape.

Mădălin Ionescu a spus pe pagina de Facebook prin ce situație dificilă trece în acest moment. Câinele lui, Thor, suferă de o boală și nu știe ce să mai facă. Acesta a povestit totul.

„Mă confrunt cu un nou moment greu… Vă rog să nu ignorați apelul meu… Din păcate, mă confrunt cu altă situație dificilă. Thor(n.r. câinele său) este foarte bolnav. Deși l-am internat mai multe zile și îi administrez peste 15 pastile pe zi, din păcate, îi este din ce în ce mai greu. Și tahicardic, are probleme mari cu inima. Pe lângă artroza lui și acest carcinom tiroidian care i-a dat peste cap tot organismul, poate să mănânce și un vițel și nu asimilează nimic.(…)

Stomacul este praf. Are o viață de chin în acest moment, sunt medici care m-au sfătuit sa îi administrez acea injecție și nu pot să fac asta. N-o să mai pot să-mi iau câini niciodată după el. Iertați-mă, probabil sunt sub influența unor emoții deosebite în această perioadă. Încă o dată, vă rog să vă gândiți bine când vă luați câine. Trebuie să aveți o disponibilitate sufletească enormă, pe lângă posibilități financiare. Iar când vine clipa bătrâneții și a momentului final, este cumplit, pentru că aceste ființe nevinovate ne iubesc necondiționat. La oameni se întâmplă foarte rar lucrul ăsta”, a transmis Mădălin Ionescu, pe pagina sa personală de Facebook.