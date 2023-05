I-a stat inima în loc! Descoperirea ireală pe care a făcut-o o femeie, după ce s-a mutat în casă nouă. A sesizat că un perete era „cald”: „Sunt speriată de moarte”

O femeie în vârstă de 42 de ani din Colorado s-a mutat în casă nouă, alături de copiii ei. A avut parte, însă, de o situație care a speriat-o foarte tare! În noua locuință, a făcut o descoperire ireală, imediat ce a atins unul dintre pereți și a sesizat că este cald. Iată mai jos, în articol, ce a găsit pe proprietate.

Amber Hall este o femeie în vârstă de 42 de ani din Colorado care a strâns bani, pentru a achiziționa o locuință. A reușit, în cele din urmă, să devină proprietara unui imobil cu patru dormitoare și două băi. S-a mutat acolo, alături de cei doi copii ai săi și cei doi câini ai lor. Ceea ce nu știa, însă, a fost faptul că proprietatea era, deja, „invadată” de câteva vietăți care trăiau în spatele pereților.

Amber a făcut o descoperire ireală, după ce s-a mutat în casă nouă

În casă se aflau, deja, „oaspeți”. Aspect pe care Amber Hall l-a descoperit abia după ce a sesizat comportamentul bizar al unuia dintre cei doi câini. Mai cu seamă, patrupedul a început să meargă încet și ghemuit, în dreptul unui perete. Atunci, femeia s-a apropiat de perete și l-a atins, sesizând că este cald. Apoi, a observat și două găuri mici prin care se strecurau șerpii.

„Încercam să despachetez, iar câinele meu s-a ghemuit și a început să meargă foarte încet. M-am apropiat să văd la ce se uita, crezând că este un păianjen sau ceva de genul acesta. Erau două găuri mici și am văzut șerpi care se strecurau în perete”, a explicat Amber pentru Denver 7.

Descoperirea a fost și mai șocantă, în momentul în care a sesizat că în spatele peretelui se aflau, de fapt, zece șerpi uriași. S-a speriat extrem de tare și a cerut ajutorul specialiștilor. Un vânătăr profesionist de șerpi susține că vietățile ar trăi printre pereți de cel puțin 2 ani. Problema pe care a întâmpinat-o în casă nouă nu a ajuns la final, însă. Pe lângă faptul că a cheltuit deja o mică avere, pentru a îndepărta șerpii (1000 de dolari), este nevoită să facă modificări în locuință. Practic, trebuie să spargă peretele din beton, pentru a găsi „cuibul” șerpilor.

„Nu pot despacheta nimic din lucrurile mele pentru că mi-e teamă că sunt șerpi în cutii sau sub cutii. Este ca și cum te-ai băga în pat și, dacă cearșaful îți atinge piciorul sau ceva de genul ăsta, imediat smulgi pătura sau sari din pat ca să te asiguri că nu este nimic acolo. Am 42 de ani și este prima mea casă. Am muncit toată viața pentru ea și nu mă pot bucura de ea. Sunt speriată de moarte”, a continuat femeia.

