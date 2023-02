Povestea e fabuloasă și îi aparține lui Dan Negru, celebrul prezentator de la Kanal D. S-a întâmplat de ziua lui, când copiii de la o emisiune pe care ”Regele audiențelor” o prezenta i-au făcut cadoul. La poartă i l-au adus și, ce să vezi: un cal adevărat, cu fundiță roșie la gât, pe care scria ”La mulți ani, Dan Negru”! Ce s-a întâmplat apoi? Cât a avut de tras cu vecinii, cu Protecția Animalelor? Cum l-au ”lucrat”, de fapt, Florin Piersic și Titus Munteanu? Vorbele curg în cascadă, pentru că sunt spuse, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, chiar de către sărbătorit!

Dan Negru numără, azi, anii: 52! E ziua lui și se așteaptă, din nou, la surprize. Doar de prietenii dragi îi e frică, ei au idei năstrușnice! A pățit-o de atâtea ori, dar una dintre ele i-a rămas întipărită, da` bine de tot, în minte. Cadoul inedit, un cal!

Cal cu fundiță roșie la gât: ”La mulți ani, Dan Negru!”

Dan Negru avea să spună povestea spumoasă, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. ”Îmi amintesc că am primit , acu’ niște ani, un cadou care mi-a dat multe bătăi de cap. Făceam pe atunci un show cu copii, Echipa Fantastica se numea, și era produs de Titus Munteanu, un mare nume din televiziune. Copiii mi-au făcut atunci cadou …un cal. Asta pentru că noi am povestit despre animale în show și ei, de bună credință, ca să-mi facă o bucurie, mi-au adus un cal. După vreo lună, am reușit să-l plasez într-un centru de echitație lângă București. Până atunci, a fost un chin”, a dezvăluit ”Regele audiențelor”.

(CITEȘTE ȘI: BENDEAC S-A DUS PESTE DAN NEGRU! SCANDALUL DE LA IUMOR S-A STINS LA KANAL D! ACTORUL ERA EXASPERAT ȘI …)

În acea emisiune invitat a fost Florin Piersic. Actorul a adus aminte de un cal al lui care murise. Copiii din platou au fost impresionați, iar Titus Munteanu le-a dat ideea cadoului, pentru că se apropia ziua lui Dan Negru, pe 23 februarie. Și așa au ajuns puștii cu patrupedul în fața casei din București a prezentatorului, mai mult, i-au pus și o fundiță roșie la gât pe care au scris ”La mulți ani, Dan Negru”.

Dan Negru: ”Veterinarul și-a făcut cruce!”

Aproximativ o lună a stat Dan Negru cu calul în curte, în șopron, dar vecinii s-au revoltat. Au făcut reclamație, iar ”Regele audiențelor” avea să se trezească pe cap cu Poliția Comunitară, dar și cu cei de la Protecția Animalelor.

(NU RATA: NEGRU ȘI MORAR, TUN DE 100.000 DE DOLARI DINTR-UN FOC! ”REGELE AUDIENȚELOR” ȘI COLEGUL LUI BUZDUGAN LA RADIO ZU S-AU PUS PE SCRIS ȘI…)

Avea să caute ceva timp locul unde să ducă animalul. A găsit într-un sat, la vreo 40 de kilometri de București, iar pentru a ”scăpa” de cal, a plătit 1.000 de euro.

”I-am pus numele Azorel, ca de cățel, mă suna Titus Popovici și mă întreba: sunteți bine? Dar un leopard nu ar fi bun? Aveam un veterinar, prieten, unde mai duceam câinele, și când a auzit că am cal, și-a făcut cruce omul”, a încheiat povestirea Dan Negru.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.