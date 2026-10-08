Ian și-ar fi agresat fostele partenere! Detalii neștiute din viața artistului: cum le-ar fi intimidat apoi, ca să nu-i facă probleme

Ian a fost dus la audieri, iar acum este pus sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a urinat pe scena de la Arenele Romane. La eveniment erau prezenți și adolescenți, astfel că gestul său a fost aspru criticat în mediul online. Acum s-au aflat mai multe detalii despre faptele comise, în trecut, asupra mai multor tinere.

După incidentul de la concertul din 2 octombrie de la Arenele Romane, acolo unde Ian a urinat pe scenă în fața publicului, poliția s-a autosesizat și l-a invitat la audieri. El a fost reținut preventiv pentru 24 de ore, iar apoi s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Numai că problemele nu se opresc doar la gestul care a stârnit indignare în mediul online. Trapperul este acuzat că ar fi abuzat mai multe tinere. Acesta și-ar fi intimidat victimele ulterior cu nume grele din București. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ian, acuzat că ar fi abuzat mai multe tinere

Bogdan Georgian Anghel, cunoscut publicului drept Ian, are mai multe probleme cu legea decât se aștepta. Incidentul de la Arenele Romane a fost doar începutul ca autoritățile să facă cercetări și să afle detalii importante despre trapper. Surse judiciare au declarat pentru Gândul că în 2020, atunci când a început să devină faimos, în jurul său se aflau numeroși fani, printre acestea numărându-se și tinere care abia împliniseră 18 ani.

Artistul ar fi avut mai multe relații, dar, pe fondul consumului de substanțe interzise, ar fi fost abuziv cu partenerele sale. Mai mult decât atât, pentru a le intimida și reduce la tăcere, Ian s-ar fi lăudat că ar avea relații apropiate cu persoane periculoase, între care lideri ai clanului Duduianu și ai grupării Sportive.

O tânără care ar fi fost abuzată de Ian s-a dus la poliție

Una dintre victime ar fi mers la poliție, însă oamenii legii nu au putut face nimic pentru ea. Aceasta nu a putut să depună plângere, pentru că s-a decis să îl denunțe pe trapper la cinci luni de la comiterea presupusului abuz.

Perioada legală pentru depunerea plângerilor care fac referire la comiterea unor agresiuni care au necesitat mai puțin de 90 de zile de îngrijiri medicale este de trei luni.

Cine este Ian

Ian a început să se ocupe de producția muzicală încă din adolescență. În prezent are 30 de ani, iar potrivit informațiilor publice ar avea o iubită, însă nu au apărut detalii despre ea. În 2017, a devenit cunoscut publicului în urma colaborărilor cu Azteca și Ocult Records.

Și-a făcut debutul solo în 2019, atunci când a lansat piesa „Slayer”. Ulterior, el a avut un proiect cu Theo Rose, lansând împreună piesa asociată serialului „Clanul”.

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