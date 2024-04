Iancu Guda pune banii în mișcare, la Altceva cu Adrian Artene

Sâmbătă, 13 aprilie, cu începere de la ora 19:00, pe canalul oficial de Youtube „Altceva cu Adrian Artene” ne vom bucura din nou de o lecție utilă despre educație financiară, bani, investiții, ce să facem ca să aducem bani în viața noastră, să-i păstrăm, dar și să-i investim eficient.

Cum se descrie Iancu Guda?

Misiunea mea este să ajut oamenii și antreprenorii să pună banii în mișcare cu inteligență, pentru investiții și alegeri financiare care fac bine pe termen lung. Modul cum producem banii, alegerile privind cheltuielile, dimensiunea și gestiunea economiilor care rezultă sunt decisive pentru prosperitatea afacerilor sau a gospodăriilor.

În decembrie 2005, exact când am împlinit vârsta de 20 ani, m-am alăturat echipei Coface România, una dintre cele mai importante companii la nivel global în managementul riscului de credit. Mi-am construit cariera profesională de jos, începând ca simplu ucenic (internship), și continuând cu foarte multe schimbări: ofițer de credit, analist financiar, manager dezvoltare produse, director informații de afaceri. După 10 ani, începând cu 2015, am preluat responsabilitatea pentru dezvoltarea liniilor de servicii ca și Director General al Coface Credit Management Services. Până în prezent, am acumulat o experiență de aproape 20 de ani privind managementul riscului de credit în cadrul corporațiilor private și multinaționale specializate în domeniul financiar.

Începând cu anul 2012, am fost lector asociat la IBR, unde am predate cursuri de analiză financiară avansată și finanțe corporative în cadrul programului CEFA. Activitatea de lector universitar este extinsă prin cursurile de risk management cu predare în limba engleză, pe care le-am susținut la IMBA din cadrul FABIZ, ASE.

Începând cu luna septembrie 2020, sunt producătorul și prezentatorul emisiunii de educație financiară (finanțe personale și ale afacerii) Banii în mișcare, difuzat zilnic pe DIGI24, proiect care a devenit cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești.

