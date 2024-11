Iancu Sterp rupe tăcerea: a primit sau nu bani să promoveze un candidat la alegeri? „Nu pot să fiu nepăsător la…”

Nici bine nu a trecut scandalul de după nunta lui Iancu Sterp, căci acesta și fratele lui sunt implicați într-un nou scandal de proporții. Cei doi, dar și alte vedete din România, au acceptat să îl promoveze pe unul dintre candidații la președinția Republicii Moldova. Ei bine, gestul acestora a fost aspru criticat, iar acum a venit rândul lui Iancu Sterp să iasă în față și să se scuze pentru ce a făcut. A primit sau nu bani să promoveze candidatul?

Frații Sterp sunt, din nou, în mijlocul unui scandal de proporții. Cei doi au călcat pe bec și au produs revoltă în mediul online. Atât Culiță, cât și Iancu au apărut în mediul online susținându-l pe unul dintre candidații la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, pe cel despre care se crede că ar avea legături directe cu Kremlinul. După ce au primit numeroase reacții negative, cei doi frați au ieșit în față, punându-și acum cenușă în cap.

Ei bine, după ce frații Sterp l-au promovat pe candidatul la alegerile prezidențiale din Republica Moldova un val de critici a venit în mediul online. Cei doi au fost criticați aspru pentru gestul lor, iar acum spun că regretă ce au făcut și subliniază că au fost „victimele” unui prieten.

Mai exact, primul care și-a cerut scuze a fost Culiță Sterp. Acesta a spus că a acceptat să facă clip-ul de promovare la insistențele unui prieten și nu a primit nici un ban pentru gestul său. La rândul său și Iancu Sterp a ieșit în fața, cerându-și scuze pentru ce a făcut. La fel ca fratele său, acesta a spus că nu a primit nici un ban și că doar a vrut să își ajute prietenul și nu s-a gândit prea multe la ce presupune acest lucru.

„Nu pot să fiu nepăsător la ceea ce se întâmplă pe internet și la circul ăsta creat, până la urmă, de mine, de fratele meu, de Bogdan Mocanu. Vreau să-mi cer scuze pentru postarea mea, am promovat un om pe care nu trebuia să-l promovez.

Dar ca să vă demonstrez că noi nu am fost plătiți să promovăm acest om, doar am fost buni și am ales să ajutăm pe cineva, fără să ne dăm seama ca într-o campanie electorală putem face ceva foarte grav. Am ales să facem treaba asta, ca să ajutăm la rândul nostru. Ei bine, pentru că ați reacționat foarte mulți, ne-am dat seama că am făcut ceva foarte rău, negativ”, este o parte din mesajul transmis de Iancu Sterp.