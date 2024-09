Iancu Sterp și Denisa Coțolan se căsătoresc! Când și unde va avea loc nunta + Cine sunt nașii

Nuntă în showbiz! Iancu Sterp și Denisa Coțolan se căsătoresc! Cea care i-a dat de gol este chiar sora lui, Ileana Sterp. Mai mult, ea a făcut dezvăluiri despre momentul cel mare. Printre ele s-a aflat și vestea că nunta lui Iancu va avea loc în aceeași dată în care ea s-a căsătorit cu soțul ei, Adrian Cernat. Iată ce detalii neștiute au mai ieșit la iveală!

Iancu Sterp și Denisa își vor uni destinele pentru totdeauna în același salon în care sora fostului concurent de la Survivor, Ileana Sterp, s-a căsătorit cu Adrian Cernat. Aceasta a dezvăluit marele secret și a oferit detalii neștiute de public.

Iancu Sterp și Denisa Coțolan se căsătoresc! Sora lui a dezvăluit data marelui eveniment, 27 octombrie 2024, o dată care semnifică foarte mult pentru familia Sterp, mai ales că este și data în care Ileana Sterp a făcut pași spre altar alături de soțul ei, în anul 2019.

„Se însoară mezinul familiei pe 27 octombrie. Este exact ziua în care eu și soțul meu am avut nunta în anul 2019. Așa s-a nimerit. Fac la aceeași sală unde am făcut și noi. M-au sunat în legătură cu multe detalii și îi ajut cu plăcere. Pe Iancu nu îl văd emoționat deloc, mai degrabă pe Denisa. Cred că așa este în majoritatea cazurilor, noi femeile ne stresăm mai tare: rochia, pantofii, toate cele, dar bărbații…”, a declarat Ileana Sterp la emisiunea Follow us!

Dezvăluirile nu au încetat aici, iar Ileana Sterp a dat tot din casă! Nașii celor doi îndrăgostiți vor fi un prieten vechi de-al lui Iancu Sterp și soția acestuia, iar mirele și mireasa au optat pentru o singură pereche de nași.

Când a venit vorba de rochia miresei, Ileana Sterp a ezitat să mai dea detalii, oricum dăduse deja prea multe. Prin urmare, sora lui Iancu a declarat că nu știe nimic legat de câte rochii are Denisa, decât faptul că sunt făcute la croitoreasă.

„Nu știu câte rochii are. Știu că își face la croitor rochia sau rochiile. Nu am discutat foarte amănunțit cu ea dacă are una sau mai multe, dar vom vedea. Nici în ce mă îmbrac eu nu știu. Mereu sunt așa. Nu prea am stilul acesta elegant. Nu prea sunt eu cu rochiile. Îmi găsesc cam greu, dar sunt sigură că până la urmă îmi găsesc și eu.”, a continuat ea.