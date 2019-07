Iancu Sterp și Roxana de la “Puterea Dragostei” au spus dacă AU FĂCUT SEX sau nu în cadrul show-ului de la Kanal D

Iancu Sterp și Roxana Buzoiu, doi dintre foștii concurenți de la “Puterea Dragostei”, au răspuns la o întrebare intimă pe care au primit-o în cadrul unui interviu. Cei doi au spus dacă au făcut sex sau nu în cadrul show-ului de la Kanal D. De câteva zile, emisiunea prezentată de Andreea Mantea a început noul sezon și una dintre tinerele sexy venite să își întâlnească sufletul pereche a dat de pământ cu Bianca Drăgușanu.

Iancu Sterp și Roxana de la “Puterea Dragostei” au spus dacă AU FĂCUT SEX

“Roxana Buzoiu și Iancu Sterp au făcut sex?” – este întrebarea pe care fanii emisiunii “Puterea Dragostei” au tot adresat-o în mediul online, iar recent, cei doi foști parteneri au dezvăluit adevăratul răspuns. Fără să mai prelungim suspansul, aflați că ei au negat că au întreținut relații sexuale, chiar dacă s-au întâlnit des la hotel și au stat multe ore îmbrățișați.

“Noi nu am încălcat regulile, precum alți concurenți. Nu am făcut sex, au existat doar săruturi, nimic mai mult. E adevărat, ne vedeam des la hotel și ne țineam în brațe, dar nu am făcut nimic compromițător în dormitor”, au declarat cei doi tineri, relatează wowbiz.ro.

Vă reamintim că Roxana Buzoiu și fratele artistului Culiță Sterp au format un cuplu în casa show-ului de la Kanal D. În ciuda diferenței de vârstă și persoanalitate, Iancu Sterp și focoasa brunetă s-au înțeles foarte bine. De altfel, ei i-au luat prin surprindere pe toți când au anunțat în săptămâna finalei primului sezon că vor merge pe drumuri separate în viață. Fostul participant de la“Puterea Dragostei” a explicat într-un interviu mai vechi că: “Nu este ce îmi doresc eu. Roxana nu se poate controla, are un comportament vulcanic, și mie îmi displace acest lucru. Vreau să fiu relaxat în relație, nu mereu în gardă”.

