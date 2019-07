Surpriză la Kanal D! Simina de la Puterea Dragostei a rămas însărcinată în timpul filmărilor la show-ul prezentat de Andreea Mantea?!

În ultima vreme, au tot existat zvonuri conform cărora Simina de la ”Puterea Dragostei” ar fi însărcinată. Iar, acum, fosta concurentă a făcut primele declarații despre o posibilă sarcină.

Simina a fost concurentă în primul sezon al emisiunii "Puterea Dragostei". Tânăra a format un cuplu cu Alex Zănoagă. Deși multă lume nu le-a credit relației, cei doi au rămas împreună șu chiar au planuri mari de viitor. Pe lângă faptul că doresc să își deschidă o afacere, cei doi lucrează la un copil, însă nu se gândesc să se căsătorească curând.

„Ne vom muta împreună. Vrem să facem ceva împreună. El vrea să-și deschidă o frizerie, eu oricum puneam gene, unghii…îmi doresc și un copil. Am încercat, încercăm. Să facem un bebe. Îmi doresc mult un copil. Suntem împreună de patru luni. Sunt sigură că ne vom descurca. Întotdeauna m-am descurcat, nu am avut nevoie de ajutorul părinților mei. Cred că și acum mă voi descurca. Am discutat despre cum se vor schimba distracțiile după ce vom avea un copilaș.

Nu m-a cerut. Știe unde vreau să fiu cerută. Sunt curioasă dacă mai știe. Am spus că vreau să fiu cerută atunci când sari cu parașuta… Pentru mine e doar un act în plus. Nu cred că ne poate ține uniți. Dar îmi doresc ca, atunci când vom avea un copil, să avem același nume", a declarat, recent, Simina la Teo Show.

Astăzi, Simina a apărut cu o burtică proeminentă, iar toată lumea și-a pus o singură întrebare: dacă nu cumva concurenta de la "Puterea Dragostei" este însărcinată. Ei bine, Simina a decis să pună capăt speculațiilor și a spus lucrurilor pe nume.

„Să fie clar pentru toată lumea. Nu sunt gravidă, deși poate mi-aș fi dorit să am un copil cu Alex. Îl iubesc, este bărbatul potrivit pentru mine, sprijinul și viața mea. Un copil ar fi fost rodul dragostei noastre, dar momentan, el nu există. Este adevărat, m-am simțit rău în Turcia, dar au fost alte probleme medicale nicidecum o sarcină”, a spus Simina pentru WOWbiz.ro.