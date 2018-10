Ianis Hagi, mesaj mobilizator pentru „tricolorii U21”: „Altfel îţi începi cariera cu o calificare la un Campionat European de tineret!”

Liderul formației Viitorul Constanța, Ianis Hagi și totodată unul dintre jucătorii reperezentativi ai selecționatei Under 21 a naționalei României a declarat în perspectiva partidelor cu Ţara Galilor şi Liechtenstein, ultimele din cadrul preliminariilor Campionatului European de tineret din 2019, că cele sunt decisive pentru calificarea naţionalei Under 21 a României, dar şi pentru viitorul „tricolorilor” din lotul condus de Mirel Rădoi.

„Avem în faţă două meciuri decisive şi e normal să vorbim despre calificare. Suntem conştienţi că va fi greu, dar sperăm să câştigăm primul meci, cel cu Ţara Galilor, şi să ne facem viaţa mai uşoară în cel de-al doilea. Fiecare dintre jucătorii de aici este conştient că aceste ultime meciuri sunt decisive şi pentru viitorul nostru. Altfel îţi începi cariera cu o calificare la un Campionat European de tineret acolo unde te baţi cu cele mai bune echipe din Europa. Această calificare e foarte importantă pentru un jucător. Îţi începi cariera cu dreptul, jucând la cel mai înalt nivel. Ai apoi o altă motivaţie când faci pasul la naţionala mare. Până acum am jucat bine, am obţinut rezultate neaşteptate poate pentru unii, dar noi am simţit de la început că formăm un grup puternic, un grup unit care poate face performanţă. Mai avem un singur pas până la a obţine această calificare. Toţi suntem concentraţi 100% pentru aceste două meciuri. Nu contează cum se marchează, cine marchează sau de câte ori, important e ca la finalul meciului noi să fim victorioşi”, a declarat Ianis Hagi.

Pe 12 octombrie, de la ora 19,00, România U21 întâlneşte Ţara Galilor pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, iar la 16 octombrie, ora 21,00, selecţionata Liechtensteinului pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploieşti.