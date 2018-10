Ianis Hagi: „ Suntem fericiţi că am făcut o ţară întreagă mândră!”

Ianis Hagi, auturoul celui de-al doilea gol al „tricolorilor mici” în victoria obținută cu scorul de 4-0 (3-0) în ultimul meci din preliminariile Campioantului European cu Liechtenstein, a declarat că este fericit că împreună cu ceilalți componenți ai națționalei under 21 a reușit să realizeze această performanță de a califica echipa la Euro 2019 și de a-i face astfel fericiți pe fanii naționalei.

„Suntem fericiţi că am făcut o ţară întreagă mândră şi că le dăm speranţe din nou. Am răguşit de la cât am strigat şi la cât am urlat pe teren şi după ce s-a terminat meciul. Suntem fericiţi. Nu copiez pe nimeni (n.r. – referitor la tatăl său şi la executarea loviturilor libere), încerc să-mi creez execuţiile mele, să-mi fac jocul meu, ştiu ce fel de jucător sunt, ce calităţi am, ce defecte am, la ce trebuie să mai muncesc şi încerc să-mi ajut echipa. Ştiu ce trebuie să facă un număr zece şi intru mereu pe teren cu aceleaşi gânduri. Mergem la Euro să ne batem de la egal la egal cu fiecare, avem şanse să ne batem şi să scoatem cât mai multe puncte şi să ne calificăm, de ce nu? Am realizat o chestie pe care multe generaţii nu au putut şi mergem să ne batem de la egal la egal, pentru că nu avem frică. Ştim că suntem buni, ştim că avem telent, dar să rămânem modeşti şi să mergem acolo şi să o luăm meci meci, pentru că vom face o treabă bună şi acolo. Este destul de devreme să se vorbească de noi ca de o generaţie de aur, dar am scris istorie în seara asta, până la urmă. O să rămânem însă modeşti şi nu o să ne gândim la lucruri măreţe, deoarece deocamdată am reuşit doar o calificare. Următorul pas este să jucăm bine la Euro şi apoi, de ce nu, să ajungem la performanţele pe care le-au reuşit ei. Cred că golul pe care l-am marcat cu Bosnia a fost mai frumos”, a declarat Ianis Hagi.

La turneul final al Campionatului European Under 21 din vara anului viitor vor participa 12 echipe. În afara României care a obținut calificarea aseară după 4-0 cu Liechtenstein la Euro 2019 s-au mai calificat până acum Italia, Spania, Franţa, Anglia, Serbia, Germania, Croaţia, Danemarca, Belgia şi România. Ultimele două participante vor fi decise în urma meciurilor de baraj, acestea fiind Portugalia, Polonia, Grecia și Austria.