Ibrahim a răbufnit la ieșirea din tribunal! Ce spune despre Raluca Pastramă și alianța cu Pepe: „Nu are ce...”

Raluca Pastramă duce un război de zile mari atât cu Pepe, cât și cu Ibrahim! De data aceasta, vedeta s-a văzut la tribunal cu cel de-al doilea soț într-un proces legat de custodia fetiței pe care o au împreună. Tatăl micuței nu s-a mai putut abține și a răbufnit la ieșirea din sala de judecată. Nici Raluca nu s-a lăsat mai prejos și a lansat o serie de acuzații dure la adresa lui Ibrahim!

Raluca Pastramă este în război cu Ibrahim, tatăl fetiței sale. Cei doi foști soți s-au prezentat la Tribunalul București, unde au ieșit „scântei”. La ieșirea din sala de judecată, afaceristul a răbufnit. Acesta este de părere că fetița lor trebuie să petreacă timp egal cu ambii părinți, adică cea mică să fie și la el, și la Raluca Pastramă. Pentru că fosta lui parteneră de viață a dat de înțeles că ar exista, mai nou, o prietenie între el și primul ei soț, Pepe, Ibrahim a ținut să lămurească lucrurile.

”Mai avem un termen pe 2 decembrie și vedem ce se întâmplă. Copilul trebuie să stea egal și cu mine și cu ea, asta doresc și eu, copilul să fie și la mine, și la ea, să avem grijă amândoi. Nu are ce să îmi reproșeze. Eu nu am nicio prietenie cu Pepe ca să îi fac ei rău, nu vreau să îi fac ei niciun rău, nu vreau decât să am timp cu copilul meu împreună cu ea.”, a spus Ibrahim, la Un Show Păcătos.