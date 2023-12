Ibrahim Ibru a uitat-o complet pe Raluca Pastramă! A fost văzut deja cu alta

Raluca Pastramă și Ibrahim și-au spus adio după un an și jumătate de căsnicie. Fosta soție a lui Pepe divorțează pentru a doua oară, urmând să semneze actele după sărbători. Tânăra mămică nici nu vrea să mai audă de fostul partener de viață, menționând că nu au rămas în relații tocmai bune. În timp ce Raluca se concentrează asupra creșterii fetițelor ei, Ibrahim a fost surprins în compania altei femei, la scurt timp după ce s-a aflat de separarea de vedetă.

Raluca Pastramă este din nou o femeie singură. Tânăra mămică s-a despărțit de Ibrahim Ibru de la începutul acestui an și în ciuda eforturilor de a avea o relație bună de dragul fetiței lor, cei doi nu au reușit. Așa că, au decis de comun acord să meargă fiecare pe drumul lui.

După sărbătorile de iarnă, aceștia urmează să semneze actele de divorț și să fie „liberi de contract”. Ce-i drept, bărbatul n-a stat mult pe gânduri și a dat-o uitării pe fosta lui parteneră. A fost surprins, de curând, în compania altei femei, la un restaurant din zona Pipera din Capitală, scrie spynews.ro. Afaceristul a luat masa împreună cu o brunetă, au stat puțin de vorbă, apoi fiecare și-a văzut de drum.

Încurcate sunt căile Domnului, însă un lucru este sigur: nici Raluca Pastramă nu vrea să mai audă de fostul ei soț. Ajunsă pentru a doua oară în prag de divorț, tânăra mămică nu regretă nici măcar o clipă că va fi, din nou, femeie singură.

Aceasta se concentrează pe educația și creșterea micuțelor ei. A oferit recent câteva detalii despre ruptura dintre ea și Ibrahim. Cei doi nu au rămas prieteni, iar comunicarea se face doar prin intermediul familiei. Vedeta spune că a tras cât de mult a putut de această relație, însă din păcate lucrurile nu au mers.

„Eu și Ibrahim ne-am despărțit de un an de zile. Nu ne-am mai înțeles deloc, avem caractere și opinii diferite. Urmează să ne întâlnim la notar după sărbători. Dacă ne înțelegem acolo e ok, dacă nu, vom înainta divorțul în instanță. Nu, nu am rămas prieteni. Comunicarea se face doar prin intermediul familiei. Ibrahim își dorea să își trăiască viața, să copilărească, eu nu mai sunt la vârsta care să îmi permită să fac acest lucru, am trei copii minunați, sunt o mamă implicată, sunt o familistă convinsă, am tras de această relație cât am putut eu, la fel cum am luptat 10 ani să salvez căsnicia cu Pepe”, a spus Raluca Pastramă, în emisiunea lui Cristi Brancu.