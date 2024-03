Idilă cu final neașteptat în Târgu-Neamț. Ce a pățit Andrei, după doar 3 săptămâni de relație cu Ionela din Iași

Ionela (17 ani) s-a iubit vreme de 3 săptămâni cu Andrei (20 de ani). Adolescenta n-a stat pe gânduri și s-a mutat în locuința partenerului ei, însă nimeni nu se aștepta ce final va avea telenovela. După ce idila lor s-a încheiat, fata s-a întors acasă, la familia ei, însă părinții tânărului îi aduc acuzații grave. Ce final neașteptat a avut povestea lor de dragoste?

Ionela și Andrei au fost împreună 3 săptămâni, însă relația lor amoroasă a avut un final total neașteptat. Tânăra din Iași s-a întors acasă, după eșecul trăit alături de Andrei și după ce a locuit o vreme în apartamentul acestuia din Târgu-Neamț. Părinții băiatului sunt revoltați și spun că fata le-a furat din casă.

Andrei Aftode a dezvăluit că atunci când a plecat din casa lui, Ionela ar fi sustras un telefon, dar și mai multe haine din apartamentul lui.

„Eu am avut o relație cu această fată timp de 3 săptămâni, a locuit la mine. Nu eu fac postările alea, cred că sora mea le face, eu nu mai am legătură cu familia mea. Nu știu exact cine postează, dar e cineva din familie, pentru că știe exact ce s-a întâmplat. Eu nici nu mai sunt acasă, nu am treabă cu conturile alea de Facebook. Eu nu vreau să-i fac rău, mă gândesc că poate ne împăcăm. Într-adevăr, ea, când a plecat, a luat din casă un telefon mobil și niște haine de ale mamei, dar nu am treabă eu cu acele lucruri”, a ținut să spună Andrei, conform BZI.