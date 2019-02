Iftime gata de petrecere: „Dacă batem Gaz Metan suntem în play-off!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani a declarat că gruparea pregătită de Liviu Ciobotariu este la mâna ei pentru a accede în play-off. Iftime susține că o victorie în duelul de duminică de pe „Municipal” cu Gaz Metan ar fi suficientă pentru ca FC Botoșani să acceadă în play-off.

„Avem o echipă bună, avem antrenor bun, am jucat ce trebuie, am bătut Dinamo când era pe val. E o tragedie pentru ei ce s-a întâmplat… Noi am jucat foarte, foarte bine bine. Bravo lui Liviu și echipei. Trebuie să tratăm foarte serios următorul meci. Dacă batem pe Gaz Metan, suntem în play-off. E incredibil. Acum două-trei săptămâni nu credeam. Avem antrenor, avem fotbaliști. Nici nu știu cum să mă bucur. Am avut niște emoții nebune. Liviu mi-a spus: Dacă nu fac măcar egal, mă las de antrenorat. Nu mă pot bate ăștia”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

Gruparea moldavă s-a impus cu 2-1 la București în fața lui Dinamo și a urcat pe loc de play-off în Liga I.

Cu două etape înainte de finalul returului, FC Botoșani este pe locul 6 cu 35 de puncte, iar în ultimele două etape va juca cu Gaz Metan Mediaș pe teren propriu și Viitorul Constanța în deplasare.

Rezultatele etapei a XXIV-a:

FC Viitorul – Poli Iași 0-1

FC Hermannstadt – „U“ Craiova 0-1

CFR Cluj – Astra Giurgiu 1-1

FC Voluntari – Dunărea Călărași 0-0

Gaz Metan Mediaș – Sepsi 0-1

Dinamo – FC Botoșani 1-2

Luni, 18 februarie

ora 20.00: Concordia Chiajna – FCSB

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 24 13 9 2 37-16 48

2 CSU Craiova 24 13 6 5 40-19 45

3 FCSB 23 13 5 5 44-25 44

4 Astra Giurgiu 24 9 9 6 33-22 36

5 Sepsi 24 10 6 8 32-24 36

6 FC Botoșani 24 9 8 7 30-31 35

7 FC Viitorul 24 10 4 10 25-27 34

8 Poli Iași 24 10 4 10 28-35 34

9 FC Hermannstadt 24 8 5 11 23-27 29

10 Gaz Metan Mediaș 24 7 8 9 24-31 29

11 Dinamo București 24 7 7 10 27-35 28

12 Dunărea Călărași 24 4 10 10 16-25 22

13 FC Voluntari 24 3 8 13 25-43 17

14 Concordia Chiajna 23 4 5 14 17-40 17