Îl mai ții minte pe Geo da Silva? DJ-ul a ales calea divinității și s-a pocăit: ”M-am predat lui Dumnezeu”

Îl mai ții minte pe Geo da Silva? În urmă cu mai bine de un deceniu, DJ-ul era în mare vogă în industria muzicală. Acum însă Geo da Silva a ales calea divinității și s-a pocăit.

Geo da Silva era unul dintre cei mai cunoscuți DJ din România. A scos hit după hit, iar numele lui a trecut granițele țării noastre. Geo da Silva s-a bucurat de un succes răsunător. DJ-ul punea muzică în ”Discoteca Tineretului” de la acea vreme, dar și în cubluri celebre din Europa. Însă la un moment dat s-a retras din lumea mondenă și nimeni nu a mai știut nimic despre el.

Geo da Silva a vut un motiv bine întemeiat pentru care a ales să se retragă din lumina reflectoarelor. DJ-ul a ales calea divinității și s-a pocăit. În ciuda faptului că ridica oamenii în picioare, Geo da Silva nu era fericit.

”M-am predat lui Dumnezeu, m-am îndepărtat de tot ce-i rău, de viața pe care am dus-o. Sunt de găsit la biserica noastră din Sânandrei, Timișoara, aproape în fiecare zi a săptămânii. Eram beat, drogat și acoperit de falși în showbiz. Am avut un vis cu Dumnezeu, mi-a vorbit și de atunci s-a schimbat totul. Au fost ani în care credeam că pot să am orice, în care am uitat de Dumnezeu, devenisem arogant. Aveam popularitate, contracte, bani. Luam microfonul și săreau 5.000 de persoane la îndemnul meu! Dar nu eram deloc fericit. Am trăit înconjurat de tot ce-i rău pe lumea asta, iar pe lângă alcool, au apărut și drogurile în viața mea. Părea că am de toate și totuși eram din ce în ce mai trist. Îi mulțumesc soției mele că nu s-a depărtat de mine, ea era cea credincioasă”, a mărturisit Geo Da Silva pentru libertatea.ro.

După perioada întunecată prin care a trecut, Geo da Silva și-a găsit liniștea în sânul familiei, dar și a lui Dumnezeu. Astăzi, la 42 de ani, Geo da Silva s-ar întoarce la platane doar ca să câștige banii necesari pentru a-și întreține familia: pe soția sa și cei doi copii pe care îi au împreună.

”M-am botezat în 2017, în aceeași zi cu dealerul meu de droguri, care îmi este și prieten. M-am botezat în locul unde am vrut să mă botez în adolescență, la Sânandrei, unde a început cariera mea muzicală. Duc o nouă viață, mă bucur de familia mea mai mult ca niciodată. Acum, viața mea e într-o tranziție, cum o vrea El. Încerc să-mi găsesc un nou drum, să fac și altceva, m-am angajat la o firmă de construcții, la un proiect de amenajare. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea voie să activez din nou în zona muzicală, ca să-mi întrețin familia”, a mai spus Geo da Silva.