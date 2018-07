Ileana Badiu, mesaj emoționant pentru băiețelul ei: ”Faptul că am așa un copil mi se pare incredibil”

Mare, sărbătoare, mare în familia Ilenei Badiu. Astăzi este ziua de naștere a băiețelului ei, iar vedeta i-a transmis un mesaj extrem de emoționant. (Oferta speciala playstation )

Băiețelul Ilenei Badiu a împlinit astăzi 9 anișori, iar mămica lui nu a lăsat să treacă ziua fără să-i transmită un mesaj emoționant comorii sale. (CITEȘTE ȘI: FOSTA PREZENTATOARE ILEANA BADIU S-A ÎMBOLNĂVIT DE DEPRESIE! MOTIVELE CARE AU FĂCUT-O SĂ SUFERE ATÂT DE MULT)

”Acum 10 ani aflam ca nu prea am cum sa fac un copil, la cateva luni insa, dupa vestea asta in ciuda pronosticurilor aveam sa aflu ca sunt insarcinata . Dupa 9 luni de sarcina, cum nu doresc nici dusmanilor mei s-a nascut exact cand a vrut el, nu cum fusese planificat minutios de mine, dragostea vietii mele! Asteptam un leu dar a venit un Rac pentru care zilnic ii multumesc lui Dumnezeu ! Pe 18 iulie , la ora 11 52 nasteam cu 3 zile inainte de ziua din planul meu. In viata mea n-am vazut pe cineva sa zambeasca mereu , sa nu vada decat jumatea plina, sa nu-si doreasca decat armonie, sa fie capabil de atata empatie, sa ii respecte pe cei din jur atat de mult si sa fie dispus sa ofere mereu iubire si vorbe bune. Copilul asta determinat pentru care familia inseamna totul pe lume, m-a invatat sa cred in minuni, sa iubesc neconditionat, sa pot ceea ce habar nu aveam ca voi fi in stare. Simplu fapt ca AM un copil mi se pare cea mai mare realizare dar faptul ca am ASA un copil mi se pare absolut incredibil .La multi ani minunea mea de 9 ani!”, a scris Ileana Badiu pe contul ei de Facebook.

Ileana Badiu nu reușea să rămână însărcinată

Ileana Badiu a făcut mari sacrificii pentru a rămâne însărcinată. Vedeta s-a confruntat, de altfel, și cu depresia. (VEZI ȘI: CASNICIA REZISTA SI LA DISTANTA! ILEANA BADIU ISI VEDE SOTUL DOAR IN VACANTE. VEZI CUM E POSIBIL)

"Am avut probleme groaznice. Nici duşmanilor mei nu le doresc asemena probleme. Ficatul meu nu ştiu ce nu produce, o moleculă care nu reuşeşte să prelucreze proprii hormoni pe care un corp de femeie însărcinată îi secretă. Nu îi dădea nimeni nicio şansă", a povestit Ileana Badiu în cadrul unei emisiuni TV.