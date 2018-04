Fosta prezentatoare TV și-a pus sufletul pe tavă într-un interviu în care a povestit că s-a confruntat cu depresia de două ori: odată cînd a murit tatăl ei, iar a doua oară când a rămas însărcinată.

Ileana Badiu a povestit în emisiunea Star Matinal de Weekend: „M-a afectat foarte tare. Tatăl meu fiind medic şi unul dintre cei mai buni orologi pe care i-a avut această ţară, salva vieţi şi mi s-a părut ceva greu de înţeles pentru mine. Tata mereu rezolva lucruri care ţineau de sănătate şi mi s-a părut foarte nedrept că pe-a lui nu şi-o poate salva. A făcut o formă rară de leucemie, care nu a mai putut fi oprită din evolutie, am avut o perioadă în care am fost foarte supărată pe Dumnezeu. Am fost depresivă sever în momentul ăla”, a recunoscut ea.(Citește și SCHIMBARE MAJORA IN VIATA PERSONALA A ILENEI BADIU! DECIZIA RADICALA PE CARE A LUAT-O SOTUL EI SI A SURPRINS-O PROFUND)

Vedeta susține că a apelat și la un psiholog care s-o ajute să depășească acea cumpănă, însă pierederea tatălui nu a fost singura lovitură primită. „Am avut probleme groaznice. Nici duşmanilor mei nu le doresc asemena probleme. Ficatul meu nu ştiu ce nu produce, o moleculă care nu reuşeşte să prelucreze proprii hormoni pe care un corp de femeie însărcinată îi secretă. Nu îi dădea nimeni nicio şansă”, a mai povestit Ileana Badiu.