Ileana Stana Ionescu s-a stins din viață după o lungă suferință. Actrița avea 87 de ani

Duminică, 30 iunie 2024, celebra actriță Ileana Stana Ionescu s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, după o lungă suferință. Se afla la spital atunci când a încetat din viață. Marea doamnă a teatrului românesc fusese internată la finalul lunii trecute, acuzând stări de rău. Se simțea din ce în ce mai slăbită, iar soțul ei a luat decizia de a solicita intervenția unei echipe medicale.

Actrița Alexandra Velniciuc a fost cea care a făcut anunțul trist despre Ileana Stana Ionescu. În scurt timp, mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online. Marea doamnă a teatrului românesc era extrem de apreciată, iar vestea morții sale a adus tristețe în sufletele celor care au îndrăgit-o.

Citește și: ACTORUL DIN GENERAȚIA DE AUR CARE A MURIT LA DOAR 43 DE ANI. A FĂCUT ROLURI MEMORABILE, DAR O BOALĂ TERIBILĂ L-A RĂPUS

Ileana Stana Ionescu a încetat din viață la 87 de ani, după ce începuse să se confrunte cu probleme de sănătate. La finalul lunii iunie, celebra actriță a început să acuze stări de rău și se simțea foarte slăbită.

Andrei Ionescu, soțul artistei în vârstă de 97 de ani, a chemat ambulanța. În urma consultului medical, personalul de pe salvare i-a recomandat marii doamne a teatrului românesc să meargă la spital.

„Ileana este internată în spital, de o săptămână. S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok.

Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă, ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă.”, a declarat Andrei Ionescu, soțul actriței, potrivit Click.ro.